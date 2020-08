R-10

SALVADOR TREJO

puroz1enk5@gmail.com

Lo que sucedió ayer durante la manifestación de mujeres en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para pedir la despenalización del aborto en Veracruz, fue verdaderamente aberrante y vergonzoso, pues no es posible que féminas que acuden a pelear por sus derechos atropellen sin misericordia los de otras.

Menciono esto porque la neta las manifestantes se pasaron de ver..as, al agandallar con un martillo a una pobre policía de la tira chilanga que sólo hacía su camello.

Las iracundas jainitas le fracturaron la baisa a Alondra, oficial de la SSC, a puro pinche martillazo, lo que resulta verdaderamente incomprensible, pues por un lado se desgarran la ropa por defender los derechos de las mujeres y, por el otro, atentan contra ellas.

Lo peor de todo es que si la policía las detiene es represión, pero si agreden, están en todo su derecho a libre expresión.

Entonces ¿dónde están los derechos humanos de la uniformada? No puede ser que en cada manifestación de las feministas los azules salgan golpeados o heridos y que no pase ni maíz. Las agresoras de Alondra deberían ser ubicadas y castigadas, porque lo que hicieron no tiene máuser.