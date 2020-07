MTV VMAs: J Balvin arrasa en las nominaciones

Like

Ciudad de México.- los artistas latinos siguen conquistando el mundo, así lo demostraron las nominaciones a los premios MTV Video Music Awards 2020 (VMA’s); J Balvin recibió cuatro nominaciones.

El reggaetonero colombiano recibió tres candidaturas a mejor vídeo latino: Una por su canción ‘Amarillo‘ y las otras dos por sus colaboraciones con Anuel AA, Daddy Yankee, Ozuna y Karol G en ‘China‘ por un lado, y por el otro con Maluma en ‘Qué Pena’.

‘Tusa‘ de Karol G y Nicki Minaj, ‘Yo Perreo Sola’ de Bad Bunny y ‘Mamacita’ de Black Eyed Peas ft. Ozuna & J. Rey Soul completan el apartado.

Por otra parte, la cuarta nominación de Balvin es para mejor colaboración por el tema de con Black Eyed Peas: ‘Ritmo (Bad Boys For Life)’, el cual cuenta con más de 731 millones de visitas.

En la categoría compite contra Ariana Grande & Justin Bieber por ‘Stuck with U’; Ed Sheeran ft. Khalid – ‘Beautiful People’; Future ft. Drake con ‘Life Is Good’; Karol G ft. Nicki Minaj por ‘Tusa’ y Lady Gaga ft. Ariana Grande con ‘Rain On Me’.

Además, la española Rosalía, quien el año pasado recibió el premio a mejor coreografía y vídeo latino por ‘Con Altura’, este año recibió una nominación en las categorías técnicas por la edición de ‘A Palé’.