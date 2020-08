Defraudado por empresa

LLEVA MESES EXIGIENDO QUE LE REPONGAN UNA COMPUTADORA CON VALOR DE MÁS DE 100 MIL PESOS

Por: Marco Contreras

Jorge Aravena ya no ve la suya, y es que aparte de que está sin trabajo actoral, gracias a la contingencia mundial, también fue defraudado por una empresa trasnacional que ofrece computadoras, quien le vendió una computadora con un valor superior a los 100 mil pesos que no funciona correctamente. El actor ha hecho de todo para que le regresen su dinero, o en su defecto, que le arreglen el aparato, pero nada.

En exclusiva desde Miami, el artista de telenovelas explicó. “Hace meses compré una computadora de más de cien mil pesos acá en Miami, pero no funciona correctamente. Una de mis pasiones es la fotografía, y ahorita que no estoy actuando, me estoy dedicando a hacer trabajos de fotografía, por eso me compré la computadora. El problema es que tiene un problema, se pausa a cada rato y no me deja trabajar.

De hecho cuando la reinicio me borra todo lo trabajado”.

Además agregó. “He hablado con más de 30 personas de esta empresa y no me resuelven nada, les he mandado correos y nada. La verdad no los veo con ganas de arreglarme el aparato.

No los quiero demandar porque nos iríamos a un juicio de varios años y yo no puedo perder el tiempo ni gastar mi dinero en un abogado que me cobre carísimo. Lo peor es que he viajado de México a Miami para ver este caso y me está saliendo carísimo…”.