¡Bonos x contagios!

Denuncia al 9933989844 y z-tella@hotmail. com… Sí de por sí, muchos de los mandos en @Pemex hicieron caso omiso al plan de contingencia sanitaria para evitar contagios y muertes posteriores de los trabajadores, desde el inicio de la pandemia… Hay preocupación en la familia petrolera por lo recientes boletines como el que envió la Dirección Corporativa de Administración y Servicios a los mandos en Pemex…O esta semana el que envió la Subdirección de Capital Humano, donde despacha el inepto FRANCO VEITES PALAVICINI PESQUERA, al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) en el mismo tono…Documento en el que por un lado extiende la contingencia para los trabajadores sindicalizados hasta el 31 de diciembre, pero por otro deja a discreción de los funcionarios en @Pemex el regreso al trabajo de estos mismos, quienes repito han abusado de esta situación cayendo en negligencia criminal…Situación que está sucediendo en este momento para los trabajadores de las PIAs u oficinas del Grupo Multidisciplinario de Operación de Pozos e Instalaciones (GMOPI) de Samaria y Cunduacán, donde reina con bastantes deficiencias CARLOS DONALDO LEYVA MORGA…En este departamento existe un brote de más de 15 personas contagiadas de Covid-19…Y es que todo indican que hay un grupo de ingenieros que dispersaron el coronavirus por no ampararse y perder sus incentivos…Cabe señalar que el incentivo económico lo pagan anualmente por no faltar al trabajo, pero si se amparan por enfermedad forzosamente faltarían al trabajo, perdiendo el bono económico…De ahí que optaron por no ir al hospital para que el doctor no los mandara a descansar y hacer la cuarentena en sus casas…Por lo que continuaron llegando contagiados de Covid-19.