Viene la contrarreforma

EL CHAPUCERO

NACHO RODRÍGUEZ

@NachoRgz

En medio del juicio contra Lozoya, el Presidente ya advirtió que después del 2021, se impulsará la “contrarreforma” energética a nivel constitucional, para poner otra vez candados muy fuertes que impidan la entrega del petróleo al extranjero. Esta “contrarreforma” será, sin duda, muy parecida a la de la época de Lázaro Cárdenas, donde sea explícito en la Constitución que los hidrocarburos son propiedad de la Nación, pero también se impondrán candados para evitar entregar otras riquezas naturales, como el agua o el litio. Esta contrarreforma será la coronación del sexenio de AMLO, y para que no conceda ningún ápice a los partidos de oposición, esperará precisamente al 2021 para que MORENA controle las dos terceras partes del Congreso.

A pesar de lo que dicen y repiten los chayoteros, que AMLO se está “hundiendo” en las encuestas, en realidad para el 2021 no hay otra opción electoral para la gran mayoría de mexicanos más que votar de nuevo por este partido. Ni modo que a 3 años de la histórica victoria de AMLO, los mexicanos se vuelquen a favor del PRI y del PAN, que además están enfrentando muy serias acusaciones de corrupción, sobornos, fraude electoral y colusión con el crimen organizado. MORENA no es perfecto, pero hoy por hoy no es la mejor sino la única opción electoral. Así, el otro año que habrá 14 renovaciones a las guberanturas, es altamente probable que MORENA gane TODAS. En el peor de los casos, podría perder Nuevo León o Querétaro, ambos bastiones del conservadurismo. Pero en una de esas, en ambas gana y arrasa.

AMLO tendrá todo el poder para impulsar profundos cambios constitucionales. Ese trienio será uno muy parecido al de Juárez en cuanto a calado de las reformas nacionales.