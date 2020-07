Pausa para Enamorándonos ¿y Penélope?

A partir de la próxima semana, Enamorándonos hará una pausa porque la producción reconoció que es muy difícil llevar a buen puerto un programa de parejas con las reglas de distanciamiento que marca la pandemia que vivimos. Se trata sólo de una pausa, el concepto si regresará a pantalla pero la fecha está indefinida porque hasta que las condiciones de salud lo permitan no tiene caso regresar. El programa necesita acercamiento, apapacho, contacto físico y eso por ahora es imposible de hacer en TV. Penélope Menchaca hará una pausa también, y aprovechará el tiempo en afinar el proyecto de la mano de su producción que seguirá trabajando detrás de cámaras hasta que se dé visto bueno para regresar al aire.

MasterChef llega en noviembre

Mucho me preguntan en redes sobre el regreso de la nueva temporada de MasterChef, el calendario indica que será en el mes de noviembre, cuando Anette Michelle regrese a la pantalla de los domingos en Azteca. El show ya comenzó grabaciones bajo la producción de Hernán Albarenque. La duda ahora es si regresará el chef Benito Molina, después de los desencuentros que tuvo con la producción en la última temporada, o será el chef José Ramón Castillo quien se quede definitivamente con su lugar. Pronto se descubrirá esa incógnita.

¿Qué pasó con Teatro en Corto?

Muy triste está Lolita Cortés porque tuvieron que cerrar las puertas de Teatro en Corto a raíz de la pandemia. Y con ello se redujeron los ingresos de todo el equipo. La casa en renta de la colonia Nápoles se entregó y desmontó desde el mes de junio. Y ante los rumores de que había controversia entre él y Lolita al cierre de este ciclo, Lalas me confirmó que no, que la amistad sigue y que en efecto, no se han visto porque él sigue aislado cuidando a su mamá en casa.

Notas y más notas…

En locación es de Televisa Santa Fe están aprovechando para grabar escenas importantes de Imperio de Mentiras, que produce Giselle González. En época de pandemia, y por seguridad, casi todo debe hacerse en foro, hay que hacer maroma y teatro para lograr mejores escenarios. Será una gran proyecto. Estoy segura… Sobre mi proceso con el COVID-19 les cuento que sigo en casa, en aislamiento, recuperándome y trabajando para que estos días de espera y angustia pasen más rápido… Aquí termino, la próxima semana más nombres…