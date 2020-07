“Me estaba muriendo, pero escapé de las garras del Covid”

“Durante 10 días la pasé fatal, con una fiebre que no cedía. Además tuve un espantoso dolor de estómago y diarrea”.

Por: LICETY DÍAZ

CANCÚN.- Xóchilt Valderrama tiene 57 años, gran parte de su vida lo ha dedicado a ser instructora de fitness para ayudar a mejorar el estado físico de las personas. Ella es una sobreviviente del coronavirus; en entrevista con Grupo Cantón señala que escapó del mortal virus.

—¿Cómo detectaste los primeros síntomas?

Un día por la mañana me desperté con un dolor de cabeza intenso y malestar en todo el cuerpo, como cortado. Eso fue lo primero que empecé a notar, después llegó la fiebre alta 38.5 y 38.9 grados. Al despertar a la mañana siguiente me fui al médico, directo a la unidad del Seguro Social donde atienden a las personas con Covid-19. El malestar era tan grande y tan diferente de lo que te da con una gripa común, que sospeché que tenía el Covid-19.

—¿Qué te dijeron los médicos?

Me dijeron que eran síntomas probables, aunque ese día no me hicieron la prueba de detección, sino al siguiente que me sentí peor y llegué muy mal a la consulta. El estudio es algo molesto, pero con los malestares que tenía ni me importó y era necesario para la confirmación. Me dieron mis medicamentos antivirales, antibióticos y a pesar de todo eso durante diez días la pasé fatal, donde la fiebre no cedía con nada. Además se sumaron otros malestares, como un espantoso dolor de estómago y diarrea; hacía líquido todo el tiempo. Sí me estaba muriendo la verdad, pero lo importante es que no llegué a tener insuficiencia respiratoria de gravedad, ni flujo nasal, ni estornudo, pero sí tos seca.

—¿Tienes alguna idea del lugar donde te contagiaste?

La verdad no, siempre en mi casa, a los lugares donde iba siempre eran los imprescindibles: el supermercado y a mi Unidad de Medicina Familiar, a mi cita de control porque soy diabética e hipertensa.

Siempre iba con todos los protocolos de sanidad, con mi cubrebocas y mi gel antibacterial en la bolsa y usándolo a cada momento, incluso al subir y bajar del autobús; y la verdad tocarse la cara es un gesto casi imposible en el ser humano.

—¿Cómo fue aislarse?

Estaba sola con mi hija. Por temor a contagiarla me la pasé encerrada ese tiempo en mi habitación y ella me preparaba la comida; la dejaba en la puerta de mi recámara con respeto al aislamiento y así yo moribunda comía algo, no todo porque el dolor de huesos y de garganta eran insoportables.

—Pasado el tiempo ¿cuándo te diste cuenta que ibas con mejorías?

Después de los 10 días que en la mañana ya no tuve fiebre y la tos empezó a ceder, pues el jarabe que me dieron nunca me funcionó. Los que sí fueron efectivos fueron mis tés calientes y vaporizaciones con menta y ungüento disuelto en agua y con una toalla gruesa me cubría y me ponía a respirar, así aliviaba mi tos y sentía como se abrían mis pulmones. A los 18 días de estar con el virus me hicieron la prueba de nuevo y una semana después me llamaron y me dijeron que ya tenía anticuerpos, al mes ya me sentía mejor…

—¿Qué le dices a todas esas personas que no creen en esta enfermedad?

Que se cuiden, que el Covid-19 es algo serio; no quiero ser pesimista, pero considero que en algún momento todos se van a enfermar. Estoy segura que seguí todas las indicaciones de quedarme en casa y los médicos me dijeron que tenía que cuidarme, más por mi condición por ser de un grupo vulnerable, y aún así me contagié. Cuidarse es importante, la higiene y el cubrebocas son fundamentales.