Los Emmy a casa: cómo se llevará la ceremonia de forma virtual

El próximo 20 de septiembre tendrá lugar la gala de entrega de los premios Emmy, en la que títulos como Watchmen, La maravillosa Sra. Maisel, Ozark o Succession parten como grandes favoritas. La ceremonia casi es cancelada por esta pandemia, sin embargo, las nuevas alternativas vienen a salvar la premiación.

Por el momento, los detalles sobre cómo se llevará a cabo y se producirá la gala no se han revelado. Pero una carta enviada a los invitados los productores asegura que “están reuniendo a un equipo de técnicos, productores y guionistas de primer nivel para trabajar en estrecha colaboración con el presentador Jimmy Kimmel y asegurarnos que podamos filmar con usted y sus seres queridos en su hogar o en cualquier otra ubicación”.

Esto quiere decir que los nominados conectarán su cámara antes de leerse el resultado, para recoger sus rostros de un modo similar a cuando se anuncian los ganadores en una Gala normal.

La carta también explica que “están explorando tecnologías más avanzadas para permitir el uso de buenas cámaras y buena iluminación en directo”.

“Este es todavía el mayor honor de la televisión y no queremos quitarle importancia a lo que significa estar nominado, y quizás ganar, un Emmy, pero lo vamos ha hacer de un modo que sea apropiado para estos momentos (y te garantice una noche memorable)”, concluye la misiva.

ICYMI: Revisit the moment @AIMenken achieved EGOT status for @DisneyChannel's #RapunzelsTangledAdventure's "Waiting in the Wings" (performed by @edenespinosa). Check out @SlaterLyrics' speech! pic.twitter.com/gDm9ksC0xH

— Daytime Emmys (@DaytimeEmmys) July 28, 2020