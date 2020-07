La opinión de los famosos: Lorena Herrera se pronuncia ante el tema del COVID-19

Todos tenemos opiniones distintas respecto a diversos temas, sin embargo, a veces ser una figura pública te pone en el ojo del huracán, como le pasó a Lorena Herrera al hablar sobre el Coronavirus

Recientemente la actriz se convirtió en tendencia al revelar en un programa matutino que no ve necesario el uso de cubrebocas si se encuentra con pocas personas y defendió a Paty Navidad de sus detractores.

Gracias a ti bella! Es importante lo que haces! Habrá personas no tan dormidas, que con lo que compartes se informaran por su cuenta,lo constataran y empezarán a darse cuenta de todo el control y mentiras que se nos dicen!Gracias por tu Valentía! La verdad se está Revelando! 🙏💜 https://t.co/86mw91FLc2

“Si yo voy por una calle que está vacía y no hay gente, no me pongo el cubrebocas, pero cada quien”, dijo.