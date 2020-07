¡El club de equitación!

LA PLATAFORMA

LINO ZENTELLA

@LaPlataformaML

OTRA DE LAS BRONCAS EN PEMEX SON LOS COTOS DE PODER QUE NO…

… dejan avanzar a la petrolera por la bola de intereses que de ahí emanan y que se traduce necesariamente en corrupción ya que colude a funcionarios y empresas con un trato preferencial y que muchas veces su origen ni siquiera emanan de dentro de @Pemex, sino del compadrazgo y amiguísimo… Dos botones de muestra…

Recientemente he estado publicando sobre la imperante corrupción en la que se encuentra la contratista GOIMAR, que no le paga a sus trabajadoras, tiene fuertes adeudos y no cumple con las obras contratadas en @Pemex, empresa a la que a pesar de todo esto- se le pretende seguir dando chamba…¿Por qué?…La respuesta es que el dueño CÉSAR H. ISASSI es de Monterrey, quien se levantó cuando Vicente Fox estaba en la Presidencia, ya que HUMBERTO AGUILAR, el socio-compadre- tocayo de ISASSI era subsecretario de SANTIAGO CREEL MIRANDA, cuando era secretario de Gobernación, y ambos lo ayudaron junto con CARLOS RAZZO, ex subdirector de Perforación… Ahora ISASSI está vivo en la 4T, por PONCHO ROMO pues los dos son miembros del club de equitación LA SILLA del que el influyente jefe de la Oficina de la Presidencia es cuasi dueño-fundador…

El otro caso es el de RENÉ PUERTO ROVIRA, coordinador de Servicios Marinos, a quien CIRCUNCISIÓN HINOJOSA PUEBLA, ex director corrupto de PEP con EMILIO LOZOYA AUSTIN, trató de liquidar, pero fue salvado por JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ CONTRERAS, quien lo conminó a solicitar un permiso de ausencia sin goce de sueldo con fecha de 2 o 3 días antes y PUERTO ROVIRA se fue a trabajar a PROTEXA (de ahí el mote del FIFÍ DE PROTEXA)… Habrá más…