Cancela con éxito el 2020

EN PLENA PANDEMIA, LA “MALDICIÓN” DEL GRUPO SINALOENSE Y SNOOP DOGG, SUPERÓ 50 MILLONES DE VISTAS EN DOS MESES

Por: ARMANDO GALLEGOS

“Qué maldición”, en YouTube sobrepasa los 51 millones de vistas a escasos dos meses de haber sido estrenada, mientras que en Spotify llega a los 50 millones de reproducciones, resultado de que causó sensación entre los fanáticos del hip hop y la banda sinaloense pues uno de los máximos exponentes del género, el rapero Snoop Dogg, hizo dueto con La Banda MS, la agrupación más taquillera de la década.

SNOOP DOGG BRILLA POR HUMILDE

Sergio Lizárraga, productor musical, dueño y responsable del éxito, nos contó la historia detrás del éxito del tema.

“Estoy sorprendido por ver artistas de la talla de Snoop Dogg o Shakira, por su humildad y enorme amor a la música. Desde que supimos que nuestra música le gustaba a Snoop, busqué acercamiento con él a través del promotor Bobby D, a quien le sugerí que hiciéramos un tema juntos, a lo que me dijo que sí y de inmediato nos pusimos a hacer la música Pável Ocampo y un servidor. La letra la trabajaron Omar Tarazón y Pável. Cuando fui a verlo personalmente, me dijo: ‘Lo que me enviaste, así se queda; voy a hacer magia con el material’, y la hizo. En ningún momento Dogg habló de si su nombre iba primero o de alguna remuneración económica, siempre se habló de trabajo y en hacer las cosas en equipo”, dijo orgulloso de la colaboración internacional, que sin dudas les abrirá más puertas.

LA MS CONQUISTÓ A FANS DE SNOOP

“Tres semanas después me mandó archivos por Whatsapp -sigue Sergio-, y sonaba increíble; no sabíamos que iba a ser exitoso, pero nos gustaba muchísimo y el día que lo estrenamos empezó a sonar desde las 20 horas y me dormí hasta las 2:00 a.m y la respuesta de los fanáticos sobre él fue buena, estaban contentos”.

Sergio Lizárraga agregó: “Tuvimos junta con el equipo de mercadotecnia y nos dieron la buena noticia que los escuchas habían subido considerablemente en México, E.U., Guatemala y Honduras, en donde abrimos en lugar 4 en el chart de Billboard, convirtiéndonos en uno de los 50 temas más escuchados en el mundo, y apenas debutando. También estábamos en los primeros lugares en España, Colombia y Chile y en el lugar 15 de los más escuchados en la India. ‘Qué maldición’ es más ‘qué bendición’, gracias al público”, dijo feliz.

Finalmente, Lizárraga explicó lo que viene para ellos: “El 2020 para La MS ya terminó, por la pandemia; estamos planeando la gira con Snoop Dogg; es un gran reto”, concluyó.