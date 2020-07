Son sus ojos

R-10

SALVADOR TREJO

puroz1enk5@gmail.com

En una visita desafortunada que hice a la Agencia del Ministerio Público IZT-5 pude comprobar que la jefaza de Gobierno, Claudia Sheimbaum, se trae a pan y agua a los MP´s y todos los funcionarios que camellean en las fiscalías, pues tiene una representante por cada Corrdinación Territorial en tochas las alcaldías, que se convierten en sus ojos y sus oídos.

La neta es que hay muchas deficiencias en la mayoría de las fiscalías, pero qué chido que la mera mera de Chilangolandia se preocupe porque a la raza se le brinde un servicio perrón, porque desde los cuicos que están en las puertas hasta los funcionarios de los distintos módulos de atención se les da mucho por tratar con la punta del pie a las víctimas, cuando debería de ser tocho lo contreras y orientarlos para que levanten el tiro sus querellas.

Estas mismas representantes de Sheinbaum que se dedican a recorrer las Coordinaciones territoriales para que nadie se pase de lanza, deberían de funcionar como trabajadores sociales y ser el enlace para que los emepes los atiendan al cien y no hasta que se les hinchen los gumaros. No digo que tochos sean ojeis, pero sí la gran mayoría, más ora que no pueden hacer bisnes.