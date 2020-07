¡Qué golazo!

R-10

SALVADOR TREJO

puroz1enk5@gmail.com

La orden de apañe que le giraron al preciso de La Máquina Celeste del Cruz Azul, Billy Álvarez, es tan sólo una muestra de que cuando los diferentes niveles de gobierno camellean para el mismo laredo, pueden meter goles como éste. En términos pamboleros es como haber metido un gol de chilena.

La apañón de Billy es cosa de días y podría alcanzar de 7 a 22 años de chirona, por los malos bisnes que realizó y ni pex, el que la hace la debe de pagar, pero desafortunadamente para los fanáticos del equipo cruzazulino, entre los que me cuento yo, las trácalas de Billy podrían afectar al equipo, al grado de una desafiliación, por lo que pongamos chonguitos para que no sea así, pues no me imagino a la Liga Mx sin los cementeros, un equipo histórico para nuestro fucho.

Lo que sí debemos celebrar es que los shakas de la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera, Alejandro Gertz Manero y Santiago Nieto, respectivamente, ahora sí dejaron de lado sus diferencias y metieron gol para el mismo equipo, como lo demuestra este caso. Con esto pondrán a temblar a muchos empresarios, funcionarios y políticos transas, que se la van a ver pelada para evadir la justicia. Ora sí les va a caer la voladora.