Pelea de redes sociales: Tik Tok se defiende ante Facebook

Se sabe que Facebook es una especie de “Disney” virtual; quiere acaparar todo. Por ello, no era de extrañar que la plataforma de videos TikTok respondiera este miércoles a los ejecutivos de la red social azul, esto por supuestos “ataques difamatorios” ,y además defendió sus actividades alegando que ayudan a fomentar la competencia en el mercado estadounidense.

Los comentarios de TikTok se divulgaron a horas de una esperada audiencia antimonopolio en el Congreso de Estados Unidos con los principales ejecutivos de Facebook y otras tres grandes compañías tecnológicas, y en medio de una amenaza de prohibición debido a supuestas conexiones entre la aplicación de videos y el gobierno de China.

“Enfoquemos nuestras energías en una competencia justa y abierta al servicio de nuestros consumidores, en vez de en ataques difamatorios por nuestra competencia -en particular Facebook- disfrazados de patriotismo y diseñados para poner fin a nuestra mera presencia en Estados Unidos“, comentó el jefe ejecutivo de Tik Tok Kevin Mayer.

Las declaraciones vienen desde hace tiempo, provocada por Mark Zuckerberg, quien afirmara el año pasado que TikTok había censurado información sobre protestas en China, país de origen de ByteDance, propietaria de la plataforma de videos.

Tik Tok a sido beneficiado por la pandemia, especialmente entre los jóvenes, en donde se ha vuelto más que popular y se estima que tiene 1,000 millones de usuarios.

