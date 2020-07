Marchan guías de turistas por apoyos

CIUDAD DE MÉXICO.– En demanda de apoyos que les permitan paliar la crisis que enfrentan por el Covid-19, guías y transportistas turísticos realizaron una marcha la tarde de este miércoles, del Monumento a la Revolución a Palacio Nacional.

“Hemos metido escritos, es la tercera marcha y hasta hoy el gobierno no nos ha dado ningún apoyo (…) no tenemos trabajo, hay gente que enferma, que han tenido que vender sus celulares para medicarse y reponerse, tenemos compañeros que han muerto y no tienen ni para la sepultura, como es el caso de un compañero que murió su papá hoy en Teotihuacan y no sabe qué hacer”, detalló Oswaldo Malpica, presidente del Consejo Nacional de Guías Autorizados y Transportistas Turísticos.

Indicaron que debido a la problemática de su compañero fallecido, realizaron una colecta para apoyar a los familiares en los gastos derivados de la defunción, donde sólo lograron juntar alrededor de mil setecientos pesos.

Durante su protesta, caminaron por vialidades como Juárez, Eje Central Lázaro Cárdenas y 5 de Mayo, hacia el primer cuadro de la Ciudad de México, por lo que afectaron la vialidad de la zona.