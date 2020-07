Comerciantes bloquean las avenidas del sur

CIUDAD DE MÉXICO.– Vendedores de la Plaza de las artesanías, ubicada en Felipe Carrillo Puerto 25, en Coyoacán, realizaron una marcha, ya que por la construcción de una obra deberán dejar de trabajar por algunas semanas; indicaron que el alcalde, Manuel Negrete, no les da la cara. “Somos comerciantes del bazar cultural de Coyoacán, es una época muy difícil, venimos de estar cerrados cien días donde nadie recibió un peso, tenemos 3 semanas que abrimos y no vendemos y a pesar de eso nos quieren hacer una obra que no conocemos en la parte de adentro. El problema es que no hay un proyecto, nos quieren sacar ¿a dónde nos van a mandar, a los parques, a los estacionamientos?”, dijo uno de los afectados.