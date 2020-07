Carlos Cuevas demanda a abogado de Aida Cuevas

Like

EL BOLERISTA DENUNCIÓ A GUILLERMO POUS POR HABERLE LANZADO UNA CAMPAÑA DE DESPRESTIGIO

Luego de que Aida Cuevas demandó a su hermano Carlo Cuevas hace unos días, para que el cantante ya no hablara nada de ella, porque según Aida, Carlos le ha levantado falsos. Ahora, el bolerista acudió a la Fiscalía de Justicia de la Miguel Hidalgo para demandar al abogado de la artista, Guillermo Pous, por haberle lanzado una campaña de desprestigio, acto que ensucia el honor y la imagen de Cuevas. En exclusiva para Grupo Cantón, el bolerista explicó.

“Fuimos a presentar la denuncia en contra de Guillermo ‘N’, abogado de mi hermana Aida, por todo lo que ha hecho en mi contra. Sin fundamentos se me ha manchado, ha dañado mi honor, le ha pegado a mi vida artística que yo siempre he tenido limpia. No se vale que hable mal de mí y sin fundamentos. Yo presenté una denuncia legal como se debe de hacer, para lavar mi honor”, explicó Carlos.

Además agregó. “Fui a ratificar mi denuncia y solicitaron medidas de restricción para él y para mí, medidas de protección porque yo soy la víctima”, dijo el cantante, que este próximo viernes 31 de julio se presentará junto con su gran amigo, el músico Coque Muñiz, en un tremendo show en línea llamada Un apapacho al corazón.

Por su parte, el abogado de Carlos Cuevas, el Dr. Ricardo Vázquez Contreras señaló a Grupo Cantón que el honor y la buena imagen pública son derechos humanos tutelados en un Estado de Derecho, por lo que no pueden ser mancillados por nadie, tal como ha sucedido al bolerista Carlos Cuevas.

“No se puede ir por la vida manchando vidas y prestigios labrados con un gran esfuerzo y por ello nuestro representado acudió ante la Fiscalía en busca de justicia, pues ha sido víctima de una campaña sucia, con conductas probablemente constitutivas de delitos, mismos que las autoridades ministeriales deberán investigar y en su caso sancionar conforme a los ordenamientos legales. No estamos buscando dinero, que quede claro, solo limpiar el honor de mi cliente”, señaló el representante legal de Carlos, el Dr. Ricardo.