Sylvia Pasquel está endrogada con los servicios

A LA ACTRIZ LE ESTÁN COBRANDO LOS RECIBOS DE LOS SERVICIOS, A PESAR DE QUE SU FORO ESTÁ CERRADO

Por: Marco Contreras

Sylvia Pasquel “ya no ve la suya”, pues a la actriz le siguen cobrando los servicios de agua y luz del Foro que tiene en la CDMX, a pesar de que por la contingencia del Covid-19, lleva cuatro meses cerrado.

“Ahorita yo traigo un pleito con la luz y el agua porque como los medidores están adentro, pues me siguen cobrando la última lectura, entonces el foro sigue pagando seis mil pesos al mes de luz cuando desde hace cuatro meses, por contingencia que está cerrado”, dijo Sylvia.

Agregó. “No se ha hecho ningún gasto de luz ni agua, han pasado muchas cosas injustas en relación a este tipo de servicios, pero yo no he dejado de pagarles a mis empleados en este tiempo, ellos están en casa con su sueldo de al 100%”.

La actriz asegura que aún no sabe cómo se van a resolver las cosas en los teatros. “Un 35 de lleno en los teatros no nos sirve, si todos los servicios se bajaran al 35 por ciento, entonces así sí funcionaría, pero si no se bajan, pues cómo, no se pueden solventar los gastos del foro con esos cobros tan altos…”, finalizó.