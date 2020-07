Pumas, a lo choco

A LARGO PLAZO, LA INTENCIÓN APUNTARÍA A BUSCAR EL ASCENSO, POR LO QUE SE PENSARÍA EN AMPLIAR EL ESTADIO OLÍMPICO DE TABASCO

Por: MAURICIO VALENCIA

Villahermosa, Tabasco.- Con la presencia de Ramón Neme Sastré, presidente de Pumas Tabasco; Jesús Ramírez, director deportivo del club universitario, y Carlos Humberto González, entrenador del equipo, así como los jugadores Luis Tosca y Diego Rodríguez, los felinos de la Liga de Expansión fueron presentados ante los medios de comunicación locales.

Con el banderazo de salida listo, pues el equipo arrancará su aventura el próximo 14 de agosto contra rival aún por confirmar, se dieron a conocer los pormenores de esta escuadra que trae de vuelta el futbol a un nivel semiprofesional al estado.

Y, de entrada, se dio a conocer que esta versión choco jugará de noche, la directiva ha solicitado el horario de 19:00 o 21:00 horas para sus partidos como local, mismos que serán entre semana, dejando el fin libre para la Primera División.

Sastré señaló que el proyecto tiene contrato firmado por cuatro años con el gobierno y que se tiene la opción de ampliar el compromiso; también acotó que la intención del proyecto es fomentar el deporte, darles esa oportunidad a los muchachos de poder tener un equipo en el Máximo Circuito, y en su momento se buscará ampliar el Estadio Olímpico en la Ciudad Deportiva, en caso de que se busque el ascenso del equipo.

EQUIPO BALANCEADO

El entrenador, Carlos Humberto González, le da crédito a su plantel, mismo que ha formado desde hace tres años que llegó a la institución unamita; de hecho, confía en la mezcla de juventud y experiencia que el plantel ha desarrollado para ser protagonista en este circuito de recién creación.

“Es un equipo joven, pero no por eso no tenemos experiencia, hemos trabajado muy fuerte, ya fuimos Campeones de la Liga Premier, y el grupo está muy bien; Luis Tosca es un buen elemento y ha estado con nosotros desde el inicio del proyecto; no tenemos dudas que vamos hacer un buen papel.

“Vamos a competir de la mejor manera para que se sientan orgullosos de Pumas Tabasco, los vamos a representar de la mejor manera, dentro y fuera de Tabasco”, aseveró el estratega.

Respecto a la característica del grupo que comandará, dijo que “es un equipo de muy buenos chavos, de una calidad humana muy buena, pero son mejores jugadores, crean que se van a sentir orgullosos de este equipo que participará en la Liga de Expansión”.