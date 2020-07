Ley contra terapias de conversión: Triunfo para la comunidad LGBT+ y la sociedad

La reforma al Código Penal aprobada por el Congreso de la Ciudad de México respecto a la prohibición de de las terapias de conversión, también conocidas como Ecosig (Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género), si bien representa un avance significativo para la comunidad LGBT+ de la capital, no significa el triunfo de su lucha en la defensa de sus derechos, pues al tratarse de una ley local, sólo ocasionará que los centros donde se aplican las terapias para ‘curar’ la homosexualidad emigren a localidades cercanas del Estado de México y otras entidades cercanas donde la ley pierda jurisdicción. Desde 2018, una comisión de tres senadoras de partidos distintos (Citlali Hernández, Patricia Mercado y Alejandra Lagunes) hicieron lo propio al presentar al pleno del Senado de la República una iniciativa que prohibiera las mal llamadas “terapias” a nivel nacional, sin embargo, la propuesta quedó en la congeladora, sin que se haya votado hasta el momento.

Otra de sus aristas es que sólo persigue de oficio el delito cuando la víctima es un menor, sin embargo, un elevado porcentaje de los casos corresponde a jóvenes que son mayores de edad y que son inducidos a estas ‘terapias’ por sus propios familiares, por lo que raramente se presenta una querella ante la autoridad, ignorando un alto porcentaje de delitos que no se denunciarían y generando con ello que prevaleciera una cifra negra.

Aun cuando es perfectible, la reforma impulsada por el diputado Temístocles Villanueva es un aliciente para una minoría poco escuchada y que hoy está representada en el Congreso capitalino por el legislador morenista. Cabe mencionar que antes de los esfuerzos del diputado local y ante la falta de legislación que imperaba, los centros que ofrecen ‘corregir’ las preferencias sexuales incurrieron históricamente en variedad de violaciones a los Derechos Humanos, desde pretender que el ‘paciente’ se sintiese culpable por su orientación, hasta llegar al extremo de los abusos sexuales tumultuarios o las terapias electroconvulsivas, las cuales no eran sino una tortura disfrazada de buenas intenciones, pretendiendo curar en salud una enfermedad que nunca lo fue, pues desde 1974 la Asociación Americana de Psiquiatría (APA, por sus siglas en inglés) a través de su Manual de Diagnóstico de Transtornos Mentales aclara, desde 1972, que ” la homosexualidad no es una enfermedad, un trastorno mental ni un problema emocional… no se asocia con trastornos mentales ni problemas emocionales o sociales”.