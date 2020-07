The Vamps anuncia nuevo disco y sencillo

Ciudad de México.- en Twitter #CherryBlossom se convirtió en tendencia, pero no fue sobre el personaje de Madelaine Petsch en Riverdale, es gracias al nuevo disco del grupo The Vamps.

Desde hace algunas horas, se estrenaron breves videoclips a través de las redes sociales del grupo, lo que causó furor entre sus fanáticos.

A post shared by The Vamps (@thevamps) on Jul 26, 2020 at 8:59am PDT

Sin embargo, la mañana de este lunes se reveló que el grupo conformado por Bradley Simpson, James McVey, Connor Ball y Tristan Evans estrenarán un nuevo álbum de nombre ‘Cherry Blossom’ y su primer single será ‘Married In Vegas’.

Hasta el momento se desconoce las fechas de lanzamiento, pero los fans se mostraron más que animado por el regreso de The Vamps.

“MARRIED IN VEGAS” is @TheVampsband’s first single from their upcoming album, #CherryBlossom🌸 #MarriedInVegas ❤️ pic.twitter.com/oFSovfp1Pr

— The Vamps PH (@TheVampsPH) July 27, 2020