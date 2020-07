Regresaremos al semáforo rojo

El lamentable anuncio de Claudia Sheinbaum del viernes está preparando a cientos de capitalinos para regresar al “Semáforo rojo” del que tanto tememos, debido al cierre de comercios y cese de movimientos en actividades comunes.

Hace unas semanas pensé que sería relativamente tardía esta decisión que tarde o temprano se hará realidad debido a la cantidad de #Covidiotas que siguen saliendo a las calles sin protección, pensando que el virus “no existe”.

Es lamentable darme cuenta que gran sector de la población carece de estudios básicos que le permitan entender, comprender, analizar y vislumbrar que este posible regreso al semáforo rojo podría ser letal para muchos de mis queridos lectores, sobre todo en el ámbito económico-laboral.

Nadie está a salvo de este virus que llegó para ponernos a prueba como sociedad con diversos protocolos sanitarios y diversas maneras de entender las nuevas modalidades de convivencia que se irán transformando con el paso de los días en una obligación.

Es interesante que Gobierno Federal y Sector Salud no te dicen del todo el número de contagios “reales” debido a que existe un desfase de casi 10 días y esto no nos permite enterarnos de lo grave que esto significa. El semáforo rojo está a la vuelta de la esquina y depende de la población que esto no se convierta en el caos económico que se vislumbra a lo lejos.

Hay diversos distractores que no le permiten a los mexicanos enfocarse en lo que en realidad nos importa como por ejemplo el alza de contagios por día y sin lugar a dudas el aumento de muertes que hace una semana estaba en 30 mil y hoy ya sobrepasa los 40 mil decesos en todo el territorio nacional.

Se tienen proyecciones de especialistas de la UNAM que aseguran llegaremos en el mes de noviembre a más de 100 mil muertes y esto podría ser uno de los motivos por el cual este semáforo rojo regresará en las siguiente semanas y será obligatorio.

Diversos países ya están en la segunda ola de contagio, países asiáticos incluso ya hablan de una tercera ola y lo más lamentable es que México aún no alcanza la cúspide de la curva de contagio dejando a cientos de nosotros llenos de dudas.

El futuro de México en las siguientes semanas no es nada prometedor, los contagios continuarán y los decesos irán en aumento y depende de ti que este golpe epidemiológico y económico se detenga lo más pronto posible.

Usa cubrebocas y cállate.