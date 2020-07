“Mi mascota es mi puerco que se llama Albondiguita”, dijo La Bebeshita.

“Bebeshita” eres la estrella del programa “Enamorándonos”, que ahora conduce Penélope Menchaca, ¿Cómo te has sentido con este nuevo formato?

“Muy bien, soy fan de Penélope desde hace años, desde 12 corazones, tiene demasiada energía y está súper padre poder trabajar con ella además que todos los cambios son buenos y yo me divierto como siempre lo he hecho”.

¿De verdad tu mascota es un puerco? Le pregunté a “Bebeshita”, la estrella de “Enamorándonos”, a quien le compuso una canción: “El Reggaetón del puerco”.

“Sí, vive en mi casa y se llama ‘Albondiguita’”.

¿Y el puerco usa pañal?

“No, un entrenador de perros le enseñó a hacer del baño en un tapete para perros, es muy limpia”.

¿Le das besos en la boca al puerco?

“No, la trompita del puerco siempre está sucia, se come todo lo que está en el piso y no le doy besos pero sí la quiero mucho.”

¿Por qué dice el empresario Felipe Silva que a Karla Panini, la Wanders y a ti les pagaba 5 mil dólares por acostarse con ustedes y tener relaciones sexuales?

“Eso es falso, a mí solo me contrató para ir a Mazatlán a ver su restaurante, que es de niños, donde también hace pláticas y negociaciones para el carnaval de Mazatlán y fui con mi mamá, que me acompaña casi a todos lados y como mi hermano no tenía nada que hacer también nos acompañó, además de que yo nunca viajo sola, mínimo voy con mi RP o mi asistente o mi manager pero esa ocasión fui con mi mamá y mi hermano y estuvimos todo el tiempo juntos, conmigo nunca estuvo solo, no sé ni de que habla si ni siquiera me tiro la onda”.

¿Te pagó para ir a conocer su restaurante?

“Obviamente me pagó los viáticos del avión para ir a Mazatlán pues la plática fue ahí y a conocer el restaurante y me agradó que es un concepto infantil y como a mi me siguen muchos niños pense que si funcionaría y ya, no hubo nada entre él y yo, ni siquiera me tiró nunca la onda, yo estuve todo el tiempo con mi familia, llegamos como a las 12 del mediodía, todos fuimos a comer a su restaurante para conocerlo, de hecho fue muy profesional porque su RP se comunicó al area de prensa de TV Azteca para contactar al mio, que me dijo: “Hay un empresario que quiere platicar contigo”. Yo sé que al señor le encanta la farándula pero a mi nunca me dijo nada sobre tener relaciones ni directo ni indirecto, siempre fue muy amable, muy caballero, el día que fuimos nos invitó a mi familia y a mí al concierto de Julión, en la mesa también estaban sus amigos, una pareja gay y unos chavos y nunca note ni como que yo le gustara”.