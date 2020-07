Gustavo Briones, víctima de los cubrebocas

EL SOBRINO DE CARMELITA SALINAS, FUE ATRACADO POR ESTA BANDA A LA SALIDA DE UNA TIENDA

Por: Marco Contreras

Este fin de semana, el sobrino de Carmelita Salinas, Gustavo Briones fue víctima de una banda conocida como Los Cubrebocas, quienes lo durmieron y aprovecharon para llevarse varias cosas de valor de su departamento.

En exclusiva para Grupo Cantón, el brazo derecho de la actriz comentó los hechos y aseguró: “Estaba bajando del coche porque fui a la tienda a comprar unas cosas, eran como las ocho de la noche cuando se me acercó una chava pandrosa y me dijo, ‘Estoy vendiendo tapabocas’, pero en eso me pone uno en la cara, pero inhalé y olí un químico fuerte. En eso ella me enseña la pistola que llevaba en la bolsa y me exigió que me subiera al coche”.

Agregó que es muy posible que esta mujer y sus cómplices hayan estudiado sus quehaceres cotidianos, ya que lo llevaron a su propio departamento. “Siento que ella me traía en la mira, porque me llevó a mi departamento a dos cuadras. Me iba amenazando todo el rato. Llegando al departamento me desvanecí y me quede dormido. Me robaron mi celular, otro viejito, mi lap top, unos relojes, uno muy bonito que me dio mi tía, además de una cadena de oro que amaba, otra cadenita, mis cascos y una esclava preciosa que me regaló mi tía… En total se llevaron más de 150 mil pesos en cosas”, dijo Gustavo.

Gustavo fue víctima de una nueva modalidad de robo generada por bandas de delincuentes que se acercan a sus víctimas y les dan o regalan cubrebocas con químicos que hacen que sus víctimas se duerman o pierdan el conocimiento. Por fortuna, el sobrino de Salinas se siente bien y goza de excelente salud, después del desagradable robo de sus pertenencias a manos de estos nuevos criminales.