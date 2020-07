Facebook e Instagram mandarán alertas para recordar uso de cubrebocas

A pesar de ser un accesorio al que diversos actores políticos le han restado importancia, e incluso, desaconsejado su uso, la comunidad científica internacional ha visto en el cubrebocas un medio para contrarrestar los contagios de covid-19. Es por eso que Facebook e Instagram ofrecerán a sus usuarios una serie de alertas para recordar a sus suscriptores que el uso de la mascarilla debe ser permanente.

Acompañado de su nombre de cuenta, el recordatorio que será puesto en marcha en días futuros consistirá en un mensaje textual indicando la recomendación de que, al estar en una situación donde no sea posible mantener la sana distancia, el usuario deberá mantener tapadas su nariz y boca con una mascarilla.

Otra de las novedades que se incorporará a estas aplicaciones será una sección donde se desmentirán los mitos más comunes identificados por la Organización Mundial de la Salud sobre el coronavirus. Médicos epidemiólogos del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, han sostenido que al portar correctamente la mascarilla, y ante un uso generalizado (tanto de enfermos como de gente sana) el riesgo de contraer el SARS-CoV-2 baja exponencialmente hasta en un 80%.

To further limit the spread of misinformation, we're also launching Facts About Covid-19, a section in the Covid Information Center that will debunk common myths about the pandemic. pic.twitter.com/VjzSIEefYJ

— Facebook (@Facebook) July 15, 2020