Cambian escenarios por los sembradíos

A FALTA DE TRABAJO EN LOS BAILES, SIEMBRAN EN SU RANCHO JAMAICA, JITOMATE Y MAÍZ PARA SUBSISTIR

Tras 5 meses sin presentaciones en vivo, Los Chavos de Tierra Caliente decidieron dejar de lado los trajes e instrumentos para meterse a los sembradíos y tener para subsistir en esta crisis.

“Antes de que se viniera esto de la pandemia teníamos un programa que llamamos Promoviendo la humildad y fíjate cómo son las cosas, Dios nos puso esta prueba en el camino y gracias a él tenemos trabajo aunque no sea en nuestra profesión, verdad, pero andamos acá en el rancho sembrando jamaica, jitomate, tomate y maíz, porque no nos quita nada trabajar la tierra, al contrario es un orgullo para nosotros, porque esta es la mejor forma de promover la humildad y nuestras raíces, pero sí nos afecta por el lado de la música no poder trabajar”, señaló Eduardo Farfán, primera voz del grupo.

Agregó que terminaron su sexto disco y en los próximos días lanzarán el primer sencillo Sueño americano que dedican a todos los paisanos que están en la Unión Americana. “Queremos grabar el video en Tijuana, pero tenemos que esperar a que pase la pandemia para que nos den chance de laborar”, mencionó.

Finalmente, Farfán señaló que esperan luz verde para comenzar a trabajar y retomar sus presentaciones en México, EU, Guatemala (donde ya se presentaron) y cantar en Honduras y El Salvador.