Sometida a pruebas de Coronavirus

TRAS DAR POSITIVO VICENTE FERNÁNDEZ JR., EL PATRIARCA DON CHENTE Y LOS SUYOS YA SE HICIERON EL EXAMEN DE SALUD DE RUTINA

Luego de que Vicente Fernández Jr. anunció que dio positivo a la prueba de Covid-19 hace un par de días, su famoso padre, Don Vicente Fernández y sus parientes también se aplicaron la prueba del mortal coronavirus para descartar cualquier otro contagio dentro de la familia. Así lo dio a conocer en exclusiva para Grupo Cantón, el cantante Vicente Fernández Jr.

“No hay forma de que los haya contaminado, aparte ya todos los integrantes de la familia se hicieron exámenes. Así que no hay ningún problema, todos son negativos”, dijo el intérprete de “La oveja negra”. Continuó. “La libré de atragantarme ese día en el restaurante, pero ya en el hospital, por protocolo, me pidieron que me hiciera el examen de Covid-19, pero salió positivo. No tengo ningún malestar, soy asintomático. Toda la familia se llevó un gran susto, mi papá y todos estaban muy preocupados, mis hijos, Mariana, mis papás”, compartió el hermano de El Potrillo, Alejandro Fernández.

Tiene buenos médicos. “Yo nunca tuve noción de que estaba sufriendo este problema porque tengo muchos familiares médicos y procurábamos tener todos los cuidados de sanidades como lo estaban marcando las autoridades”, dijo el cantante.