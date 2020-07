Se hace “limpia” para conseguir chamba

LA ESTRELLA PLAYMATE FUE CURADA POR EL ESOTÉRICO YAMARASH EN ESTA ÉPOCA DE CONTINGENCIA

Después de más de siete meses de no trabajar a causa de la contingencia de Covid-19 por la que está atravesando todo el mundo, la estrella playmate, Jackeline Arroyo se fue a hacer una limpia con el esotérico Yamarash, reconocido curandero, quien le realizó una limpia de los pies al a cabeza para sacarle la mala vibra.

Jackeline se dejó llevar por las palabras y actos del maestro y en poco tiempo empezó a sentor mejoría, pues la limpió con un huevo, le prendió veladoras, la roció de un pócima mágica, y lo mejor, le sacó la mala vibra a punta de ramazos.

“Estoy muy tranquila después de la limpia, hasta me siento mejor, siento que de verdad algo se liberó desde mi interior, Yamarash es un gran maestro y confío mucho en él, ya me dijo que pronto el trabajo tocará a mis puertas y que no me va a hacer falta”, dijo Jackeline a Grupo Cantón, después de que le terminaron el trabajito.