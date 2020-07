“Me contagié en un hospital, pero me recuperé con plasma”

“Es desesperante, aterrador, porque la incertidumbre de la evolución de la enfermedad no es algo que podamos controlar”.

Por: FRANCISCO OLÁN

Benito Ramón García pasó de ser médico cirujano a paciente Covid. El ocho de julio pasado tuvo que ser hospitalizado en el ‘Juan Graham’ porque disminuyó la oxigenación de sus pulmones, además presentaba fiebre y dolor de cabeza, los síntomas propios del Coronavirus. Está seguro de que se contagió en alguno de los hospitales del ISSSTE o del Seguro Social, pues atendió a varios pacientes con Covid porque necesitaban una cirugía de urgencia.

Al igual que muchos héroes de la salud, su responsabilidad es salvar la vida de los pacientes, y gracias a la aportación de plaquetas o plasma de un paciente que superó el Covid, logró combatir la enfermedad.

—¿Qué se siente ser un paciente Covid?

No es fácil, porque puede tomar muchas vertientes. En mi caso la enfermedad fue con manifestaciones severas. Presentaba falta de aire y otros síntomas de gravedad. Es desesperante, aterrador, porque la incertidumbre de la evolución de la enfermedad no es algo que podamos controlar, es lo más difícil. Causa ansiedad, desesperación, hasta cierto grado depresión.

—¿Dónde te contagiaste?

Soy médico especialista. Soy cirujano general y trabajo en dos instituciones de salud, en el Seguro Social, en el ISSET y tengo mi práctica privada. Entonces, a ciencia no sé dónde me contagié, pero tengo la certeza que fue en alguna de las dos instituciones. En el trascurso de la pandemia yo seguí operando, porque una de las actividades en los hospitales es esa: de operar a pacientes. Incluso hubo varios pacientes confirmados con Covid.

—¿Te hospitalizaron?

Estuve siete días en el hospital ‘Juan Graham’. Ingresé el ocho de julio, porque como lo había dicho, me faltaba aire y tenía síntomas de gravedad. Digamos que tres días después del contagio rápidamente tuve los síntomas. Mi esposa Elizabet Guadalupe Sáenz también se contagió, ella es médico, pero no tuvo la necesidad de ser hospitalizada. Tuvo síntomas muy leves.

—¿Cómo fue la atención de los médicos?

Quiero ser muy enfático. Tengo buenas experiencias del hospital ‘Juan Graham’. Me tocó estar como paciente, del otro lado, y la atención de los médicos, enfermeras, camilleros, del personal de limpieza, es buena. No sólo para mí como doctor sino para todos los pacientes. La atención es de primer nivel. El hospital está equipado, tiene aparatos y tecnologías de primer nivel. Vi a pacientes que ingresaron más graves que yo y fueron mejorando. En cuanto a medicamentos y protocolos, es excelente. Hay medicamento para todos. A todos se les trata de la misma manera. Mi reconocimiento para el hospital y para todo el personal.

—¿Cómo superaste el covid?

Los tratamientos son para cuestiones de los síntomas. Tuve dolor de cabeza, fiebre dos o tres días. Mi deterioro fue rápido. En el hospital hubo un protocolo de tratamiento con plasma de paciente recuperado de Covid, que si bien no es un tratamiento establecido, es un protocolo que está en investigación, junto con otros medicamentos modulares. Yo te diré que después que ingresé, tenía dificultad para respirar y fiebre, en la primera trasfusión de plasma me ayudó muchísimo. Ese protocolo de plasma es fabuloso. Incluso yo le digo a los pacientes recuperados de Covid que vayan a donar plasma. También me dieron antibióticos, otro medicamento por ahí que se me escapa.

—¿Qué mensaje le darías a los tabasqueños?

El que pueda quedarse en casa, que lo haga. El que tenga la necesidad de salir que se cuide y se proteja. Porque al final de cuenta la enfermedad del covid no respeta sexo, creencia. Pero en conclusión puedo decir que ninguna cantidad de dinero, ningún beneficio económico o material que pueda uno obtener, vale la pena. De verdad que, dejar desamparada a la familia por dinero, no vale la pena.