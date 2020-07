Le “echaron todas las patrullas”

AL FAMOSO CAZAFANTASMAS, VECINOS INCÓMODOS LE AVENTARON A LA POLICÍA, SÓLO POR CELEBRAR SU CUMPLEAÑOS

Por: MARCO CONTRERAS

Después de que Carlos Trejo retó a Alfredo Adame a un encuentro callejero este sábado y que el conductor no acudió al llamado, la producción de Trejo preparó una fiesta sorpresa al escritor por su cumpleaños.

Sin embargo, a la hora de que Carlos y los suyos estaban festejando, varias patrullas llegaron al lugar.

En exclusiva para Grupo Cantón, Trejo dio los detalles. “Efectivamente fue mi cumpleaños, me realizaron una fiesta sorpresa luego de que Adame no se presentó, como siempre él es un cobarde. Llegamos a la casa, no éramos más de 40 personas, no hubo balazos. Pero de repente me llegaron patrullas, un jefe de gestor, un jefe de la Alcaldía. Me comentaron que los vecinos se molestaron por mi fiesta, pero cuando entraron los policías constataron que todo estaba en orden…”, dijo.