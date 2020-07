¿ Qué les da pa’ abajo a los Miembros ?

Extrañé a los chicos del Valet Parking de la XEW y al público cariñoso que normalmente espera afuera de las instalaciones de Televisa, para saludar a los artistas. El covid nos sigue obligando a mantener distancia.

Lalo Suarez, el productor, y todo el equipo técnico y de producción que se encuentra dentro de la desaparecida voz de la América Latina, usa cubre bocas. Recién estuve en el famoso estudio Azul y Plata para compartir un rato con los chicos de Miembros Al Aire. Por cierto, no me acordaba de lo tremendos que son los muchachos. El tema que propuso la producción fue: ¿Qué te da pa’ bajo? Y aquello subió de tono. Empezamos a hablar de sexo, de posiciones, fantasías, arrepentimientos, anécdotas y mucho más. El programa sale al aire el 13 de agosto. Pero es que a todos los conozco de hace muchos años, así que había confianza. Raúl Araiza nos recordó cuando vivimos un mes juntos, en Big Brother. A Raúl, por cierto, esperé verlo convaleciente de la operación de hernia a la que recién se sometió, pero está mejor que nunca. No cabe duda que el amor fortalece y el Negrito está enamora’ o. Paul Stanley, es el chamaco al que le perdonas todo. Simpático hasta decir no más. Pone su carita de inocente, que da ternura. Mauricio Mancera, como le dije: “tú no puedes hablar de sexo pues no sabes lo que es”. A lo qué él, calladito, asentó con la cabeza. Me hizo reír mucho, como se hace el que no sabe para que todos le carguemos la mano. Su humor me encanta. Estaba Yordi Rosado, mediando la situación. Se supone que es el más propio pero también terminó entrando en el juego. Y mi Burrito Van Rankin, no necesita presentación. El hasta nos contó las guarradas que hacía de chico, que estoy segura más de uno se va a identificar.

¡A gozar que el mundo se va a acabar! Cada programa, los Miembros Al Aire tienen una invitada mujer y vaya que andan descarrilados. Póngase cómodo y ríase de las locuras de los miembros. Seguimos de cuarentena, así que mejor remedio que la risa, pa’ l encierro no hay. Y a ti ¿Qué te da pa’ bajo?