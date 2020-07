Hoy retó a Adame a una pelea

Like

Por: Marco Contreras

Nuevamente se calentaron los ánimos entre Carlos Trejo y Alfredo Adame, esto después de que los dos contrincantes se presentaron en un conocido programa de televisión. Carlos Trejo, desde la comodidad de su casa, vía zoom, retó al conductor a que se vieran el día de hoy, 25 de julio a las 5:00 pm en el Parque Cañitas para que de una vez por todas se dieran un agarrón como decían desde el año pasado.

En respuesta, Alfredo dio largas, desde el foro de televisión y con su característico vocabulario, atacó al cazafantasmas. Sin embargo, Carlos dijo que Adame es un cobarde, misógino y que le saca a los golpes.

“El día 2 de agosto la pelea ya estaba puesta, yo sí me presenté y él no, entonces el pocos ovarios (Adame) no quiso. Te voy a decir una cosa maric…, ni tus hijos te quieren, trataste de matar a tu propia familia, eres un mentiroso, eres un psicópata. Te quieres aventar el tiro conmigo, que te parece Parque Cañitas a las cinco de la tarde, tú y yo en las canchas de basquetbol y listo”, le dijo el cazafantasmas Carlos Trejo a Alfredo Adame.