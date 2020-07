El Covid también juega

CON UN DÍA DE RETRASO, COMIENZA EL TORNEO GUARD1ANES 2020; EL INFECTÓLOGO ALEJANDRO MACÍAS, SUGIERE APRENDER A VIVIR CON EL VIRUS

Por: RODRIGO MOJICA /FERMÍN SÁNCHEZ

CIUDAD DE MÉXICO.- En sólo 24 horas, el tan alardeado Protocolo Sanitario Único de la Liga MX, sufrió un golpe que pudo ser contundente, pues derivado de varios casos de contagios por Covid-19, se tuvieron que cancelar dos partidos y retrasar un día el arranque del atípico torneo GUARD1ANES 2020.

Se habla de un total de más de 130 infectados, y que, de sopetón, en la víspera para que otra vez ruede el balón en la nación azteca, fueron unos 30.

Sin embargo, con el Necaxa vs Tigres en puerta, que servirá como punta de lanza para aclimatarse a los tiempos que el mundo hoy demanda, la consigna es clara: aprender a sortear la pandemia.

Además, con el anuncio de que el Semáforo Epidemiológico cambió de tonalidad, pues en algunas ciudades ya se encuentra en color naranja, indicativo de que se reanudan más actividades, el futbol profesional, a solas, también alistó su curso más añorado. De hecho, se pudo ensayar con la Copa por México GNP, competencia que además sirvió para ayudar a familiares de personas que fallecieron combatiendo el mentado Coronavirus.

La competencia, ganada por Cruz Azul, y que tuvo además como protagonistas al América, Pumas, Toluca, Chivas, Tigres, Atlas y Mazatlán FC, teniendo como escenarios los Estadios Olímpico Universitario México 68 y Akron, probaron las nuevas medidas, mismas que parece se cumplieron a cabalidad, más allá de algún par de capítulos extraordinarios, con Miguel Herrera recio en no portar el cubrebocas todo el partido, o integrantes del celeste y de Tigres, encarándose.

Y es que, al final, descartando lo que no se debe hacer, la llamada Nueva Normalidad logró practicarse en tiempo, pero sobre todo en forma, pues está claro que la alarma por la subida en los infectados, será precisamente normal.

Y es el infectólogo, excomisionado Nacional para el Control y Prevención de la Influenza, Alejandro Macías, quien en entrevista con Grupo Cantón ataja que lo de ahora será aprender a vivir con el virus, porque lo cierto es que podría estar presente en cualquier sitio, pero siempre ponderando las restricciones necesarias y dispuestas por las autoridades de Salud del país.

“Sinceramente no sé si las capacidades de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) les dé para llevar el Protocolo Sanitario Único, pero seguramente tendrán un plan para que esto funcione en todos sentidos”.

Mientras, aunque el número de futbolistas que presentaron la malaria, parecería elevado, Macías ratifica que es normal, descartando las voces que pudieron hablar de falta de disciplina.

“Que esos elementos hayan dado positivo, no me sorprende, es lo mismo que está pasando con el resto de la población, no debe sorprender que algunos futbolistas presentaran el virus, no puedo hablar de irresponsabilidad, es simplemente la tasa que está sucediendo en el resto de la población.

“Y eso va a seguir ocurriendo; más bien tendrán que ver cuanta gente se va infectando, como es una población de bajo riesgo, pues son futbolistas jóvenes la mayoría, pocos se esperaría que se compliquen”.

LOS MANDAN A CASA

Apuntando a situaciones que podrían considerarse emergentes, como por ejemplo, más infectados durante la competencia, el especialista advierte que no será necesario cancelarla, porque asevera aquello de que hay que aprender a manejar el tema.

“Si se infectan más futbolistas, eso no quiere decir que hay que parar la Liga; de hecho, nos vamos a tener que ir acostumbrado a que más gente sufrirá la enfermedad, se manda a su casa a hacer cuarentena, dos semanas, diez días o 14, y puede volver ya a sus actividades normales.

“Particularmente, insisto, gente joven, que está saludable, estará bien; y como se jugará sin gente en las tribunas en el inicio, el futbol tendrá que seguir y adecuarse a lo que demandan los tiempos de emergencia”.