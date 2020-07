Después de un `hackeo´a twitter, un ataque vulnera la seguridad de Garmin

Desde hace casi 24 horas, el servicio prestado por Garmin se encuentra caído.

Aunque en un principio la versión oficial indicaba que la interrupción del servicio se debía a operaciones de mantenimiento, al pasar las horas se fue confirmando la sospecha: sus redes fueron presa de un ataque hacker.

We are currently experiencing an outage that affects Garmin Connect, and as a result, the Garmin Connect website and mobile app are down at this time. (1/2)

— Garmin (@Garmin) July 23, 2020