Debuta el favorito

CRUZ AZUL RECIBE HOY EN EL ESTADIO OLÍMPICO AL SANTOS, QUE NO PODRÁ CONTAR CON BRIAN LOZANO, SU MEJOR FUTBOLISTA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

Ciudad de México.- La frase suele ser trillada, pero como no ocurría en los últimos años, parece que, para Cruz Azul, aquel adagio de que es ahora o nunca, le viene como anillo al dedo.

La intención de terminar con un ayuno campeonil de casi 23 años, está a la mano, porque además, en lo que va de este año atípico, se ha mostrado como el mejor equipo del circuito azteca.

Robert Dante Sibildi, quien llegó para ocupar el banquillo en sustitución del portugués Pedro Caixinha, luego de un relevo en el que estuvo en vilo bastante tiempo, le encontró la cuadratura al equipo, y lo hace jugar con gran volumen, pero además se muestra como un cuadro balanceado en todas sus líneas.

Y esta noche, en el Estadio Olímpico Universitario México 68, casa de los Pumas, que será la sede celeste mientras le terminan algunos arreglos al Azteca, éste recibe a un Santos que, al menos en el último curso, no se mostró tan regular, pero que además sufrirá sin su cerebro en mediocampo, Brian Lozano.

El inicio no parece tan fácil, pero tampoco complicado. El capitalino inicia el semestre con el objetivo de siempre, pero con mejores sensaciones de que esta vez sí pueda ser.

MÁXIMO NIVEL

Y, de entre los elementos que se quedaron en el intento, pues fueron de los que perdieron aquellas Finales ante el América (2013 y 2018), José de Jesús Corona ataja que, en lo personal, llega en buen momento.

Sebastián Jurado es el segundo en la puerta cementera, situación que aplaude Chuy, pues lo hizo levantar su nivel, debido a la exigencia para mantener el puesto.

“Yo creo que es una competencia que nos va a ayudar a todos, y a mí me motiva bastante, y me obliga a no relajarme como lo he venido diciendo ya de años atrás, de no relajarme y seguir exigiéndome, y eso nos va a venir a todos bien”.