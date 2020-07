Comediante Paco De Miguel sorprende al revelar su edad

Ciudad de México.- ¿Cuántos años tiene Paco de Miguel? la respuesta del comediante sorprendió a muchos de sus seguidores en redes sociales pues la mayoría aseguraban que tenía 30 años o más cuando en realidad solo tiene 20.

A través de Twitter, el creador de Lety Mondragon y Meli Cervantes aseguró tener 20 años, sin embargo, muchos usuarios le respondieron: “es imposibleeeee que tengas 20”, “Me enseñas tu acta??? Me enseñas, me me me mE ENSEÑAS TU ACTA!????”.

Oigan tengo 20 años que trip que piensan que tengo 30 jajaja xD — Paco De Miguel (@PacoDeMiguelF) July 24, 2020

Por lo que Paco de Miguel no lo pensó dos veces y minutos después compartió una fotografía de su credencial para votar (INE), en la cual se puede notar que nació el 03 de octubre de 1999.

Ante la respuesta del imitador, muchos usuarios expresaron sus sorpresa:

Yo al enterarme que soy 6 años mayor que la lic Lety Mondragón 🥺 pic.twitter.com/nQ5oNcLoQt — Vane Mendoza✨ (@VaaneLM) July 24, 2020

No inventes tienes todo el estilo de las maestras de los 90 y no habías nacido. — Lucy Ramírez (@MoonandMoon) July 24, 2020