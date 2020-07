Baja sensible

Guadalajara, Jalisco.- “Este martes los médicos del club me informaron que di positivo en la prueba de Covid-19. Sólo quiero decirles que estoy bien, no presento ningún síntoma y, lo más importante, toda mi familia se encuentra bien”, escribió Fernando Beltrán, de Chivas, quien se convierte en la baja más sensible de su equipo para recibir al León.

El Nene, luego de que sus compañeros, Ronaldo Cisneros y Uriel Antuna, decidieron hacer pública su afección, dio a conocer a través de un comunicado que es el otro jugador afectado.

Incluso, se habla de que, a diferencia de Antuna y Cisneros, quienes dicho sea de paso, no son titulares, el volante del Rebaño sí ha presentado algunos síntomas, por lo que prefirió no hacer un video para hablar del tema.

Con esto, Luis Fernando Tena, el técnico del Guadalajara, quien de igual manera tuvo que confinarse por la misma situación, podría mandar de inicio a José Juan Vázquez en la media de contención para complementar a Jesús Molina.