Se siente bendecido y agradecido; el Covid no lo dobló

CDMX.- Tras la desafortunada noticia de que el hijo de ‘Don Chente’, Vicente Fernández Jr., se contagió de Covid-19 el pasado lunes, nuevamente llegó a la redacción la lamentable información de que el virus letal sigue atacando a la comunidad artística de México.

Pues el cantante y compositor de ‘Mujeres Divinas’, y de otras grandes canciones que le han dado la vuelta al mundo, don Martín Urieta, resultó contagiado de esta terrible enfermedad. El cantautor originario de Huetamo, Michoacán, que forma parte de la mesa directiva de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) dio positivo al Coronavirus, a pesar de que estuvo tomando las medidas de sanidad en casa y cuando tenía que salir a realizar algún pendiente.

Lo más lamentable es que el famoso compositor también contagió a su esposa sin querer; sin embargo, a pesar de la adversidad, el artista y su amada están juntos en esta batalla.

Relata que se siente bendecido y muy agradecido por las muestras de cariño de la gente y de sus amigos, como don Armando Manzanero que ha estado al pendiente de él.

Recordemos que el maestro Urieta está delicado de sus pulmones desde hace años y debe de tomar medidas extremas para su pronta recuperación.

—¿Dónde cree que se pudo haber contagiado?

Estoy bien, pero sí me dio Covid- 19… la verdad no tengo idea dónde me contagié, siempre cumplimos las medidas sanitarias, la sana distancia. Mi esposa y yo siempre estuvimos cuidándonos mucho para que no nos fuera a pasar esto, pero ya sucedió y ahora nos estamos tratando.

—¿Cómo fueron sus primeros síntomas?

No sentía nada al principio, pero en el momento que empecé a perder el sentido del olfato, eso fue la alarma. Ya tengo algún tiempo de que me di cuenta, ya ahorita voy casi saliendo. He estado en tratamiento, me estoy cuidado… me siento mejor.

—¿Cuándo se realizó la prueba de Covid-19?

La prueba me la hice el día quince de este mes, pero yo ya andaba mal desde hace varios días, tiempo atrás. Lo que estoy cuidando ahorita es la oxigenación a mis pulmones, pero por fortuna no tengo ni una molestia ya.

En la casa no tengo tanque de oxígeno, sólo me checo con el aparatito. Pero aquí la bronca es que me llega a bajar la oxigenación y me espanta, se siente como si uno no respirara bien.

—¿Qué fue lo que llegó a sentir en la etapa más crítica de la enfermedad?

No tuve muchos malestares, un poco de resfrío pero sin fiebre, sin tos, sin catarro, ni cuerpo cortado o cansancio. Lo único que perdí fue el olfato por eso es que me hicieron la prueba, afortunadamente ya lo estoy recuperando.

—¿Fue necesario que lo internaran en el hospital?

No, mi recuperación siempre fue en mi casa, y pues mis amigos me han estado llamando desde que se enteraron que me dio el Coronavirus. Esa es la bronca, porque me llaman y no he podido ni dormirme tantito, pero yo les agradezco que se preocupen por mí.

—¿Qué es lo que más lamenta de esta situación?

Pues que sin querer contagié a mi esposa; ahora estamos los dos juntos en esto. Los médicos están pendientes de ambos.

¿Quién lo está atendiendo?

Los médicos de la Sociedad de Autores y Compositores de México me están atendiendo muy bien, todo lo estamos viendo por teléfono, yo les marco y me recetan. En unos días me revisarán para ver si ya me dan de alta.

¿Cómo se siente al día de hoy?

Muy bendecido, porque ya estoy de salida, y agradecido con toda la gente linda que se ha preocupado por mi.