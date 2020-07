Ofrecieron apoyos que no entregan

CIUDAD DE MÉXICO.– Dirigentes de comerciantes ambulantes, se reunieron ayer en el primer cuadro capitalino para entregar en Palacio Nacional y en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, un documento dirigido al presidente, Andrés Manuel López Obrador y a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, donde dicen adquirir compromisos de manera voluntaria para que puedan regresar a las calles a trabajar de manera segura.

Detallaron que fueron engañados al haberles prometido apoyos económicos, ya que más del 90% de los comerciantes no ha recibido nada, por eso es que exigen regresar a las calles a trabajar luego de más de tres meses de no generar ingresos.

“Necesitamos como mínimo cuatro días para que la gente trabaje, porque de por sí no hay trabajo, no hay dinero circulante suficiente, esos dos días no les alcanza a la gente para vender lo suficiente y subsistir toda la semana” dijo Diana Sánchez.