Chef alimentaba a enfermos de Covid y se contagió

Por: CHRISTIAN REDONDO

José Manuel Bosada Madrigal es técnico superior universitario en gastronomía, egresado de la Universidad Tecnológica de Tabasco y después de concluir sus estudios encontró una oportunidad laboral en un hospital de la ciudad.

Actualmente es el encargado de el área de cocina de un hospital en el turno matutino, y señala que lo hace con mucho orgullo, pues es ahí donde comienza una de las maneras más importantes para ‘levantar’ a los pacientes, ya que la comida siempre es un buen aliciente para la mejoría, tanto física como psicológica.

Su contagio fue en esta zona, el contacto directo con personal médico, enfermeras y camilleros fue lo que lo puse en jaque, de eso está seguro, ya que cada minuto que pasaba tenía contacto directo con sus compañeros que atendían a pacientes Covid.

En entrevista con Grupo Cantón señala que afortunadamente no tuvo que ser hospitalizado, pero sí pasó días de angustia, pues la mente lo atormentaba, la impaciencia de saber si se complicaría su situación o no, o si tendría que ser hospitalizado.

Además de tener la incertidumbre de si algún miembro de su familia también fue contagiado.

Lamentablemente su esposa se contagió por su contacto directo con él.

José Manuel afirma que sí tuvo miedo, pero con el apoyo de su familia, amigos y compañeros de trabajo pudo salir adelante de esta terrible enfermedad, que no solo afecta la respiración, sino también daña la autoestima de las personas.

—¿Qué se siente ser un paciente Covid?

Es una experiencia fea, no hay cura, se siente mal, te sientes nervioso, preocupado de lo que le puede pasar a uno. Sabemos los síntomas que hay, pero no se sabe qué puede pasar con uno. Empecé con los síntomas y después me hicieron la prueba; dolor de cabeza y temperatura, pero en sí es horrible la experiencia, no deseo que nadie pase por esto.

—¿Dónde te contagiaste?

Soy chef de un hospital, yo creo que ahí fue donde me contagié, tengo mucho contacto con médicos, enfermeras y demás compañeros. Estoy seguro que ahí adquirí el virus, sobre todo porque donde estoy hay pacientes Covid y ahí es donde mis compañeros tienen contacto con ellos. Al pasar la comida, platicar con ellos, evidentemente el hospital es uno de los focos de contagio más grandes que existen, por eso estoy seguro que fue ahí.

—¿Te hospitalizaron?

Afortunadamente yo fui de las personas que pudo pasársela en su casa, pero el estar aislado también es difícil, estaba solo. Respeté mi cuarentena al pie de la letra, también mi esposa fue contagiada, ambos pasamos la cuarentena, pero la incertidumbre de contagiar a mi hijo o algún otro miembro de mi familia me afectaba, por eso nunca desacaté lo que me habían pedido.

—¿Cómo superaste la enfermedad?

Seguí al pie de la letra lo que me recetaron, pero también existió otro tipo de medicamento, el apoyo anímico, compañeros que me hablaban a cada rato, incluso me marcaba un psicólogo para platicar conmigo. Cuando no eres paciente internado y estás en casa también se tiene una lucha y es con tu mente; estás solo, aunque tus familiares están en la misma casa, estás solo, y eso es lo que atormenta. En mi caso hablaba mucho con mis amigos, con mi esposa, eso es lo que me alentaba a superar esta terrible enfermedad que muchos creen no es letal.

—¿Cómo cambió el virus la dinámica en tu hogar?

Claro que cambió la dinámica de vida, desde la forma en que nos acercamos a la gente hasta lo que comemos. Procuramos invertir un poco de tiempo en el ejercicio y después de eso comer saludable, porque debemos tener las defensas en las mejores condiciones para afrontar cualquier problema de salud, pareciera que no, pero es super importante hacerlo.

—¿Qué mensaje le darías a las personas?

Que se cuiden mucho, deben hacerlo con su familia, por sus seres queridos, por sus hermanos, los padres, la gente mayor es la que más sufre.