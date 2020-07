Amy Winehouse. Nueve años del trágico final de la cantante

Ciudad de México.- hace nueve años la estrella del R&B, el soul y el jazz, Amy Winehouse, falleció a los 27 años de edad ante su adicción al alcohol y las drogas, una vida llena de altibajos y un inigualable talento.

El 23 de julio de 2011 la cantante británica fue hallada sin vida en su residencia en Londres, Inglaterra a causa de una intoxicación etílica; los exámenes indicaron que el cuerpo de Winehouse tenía grandes cantidades el alcohol, pero ninguna droga.

Considerada como una de las figuras más icónicas del siglo XXI, su talento la llevó a conseguir cinco premios Grammy en 2008, pero sus adicciones fueron permeando su salud e imagen pública.

Sus inicios se remontan al 2002, cuando comenzó a experimentar con la música; tan sólo un año más tarde empezó a escribir sus propias canciones y tener presentaciones en algunos bares de Londres.

‘Frank’ (2003) fue el primer disco de la cantante, el nombre hace alusión a Frank Sinatra a quien ella admiraba, logrando alcanzar disco de platino en el Reino Unido y nominaciones en los BRIT Awards en 2004.

Sin embargo, su carrera revolucionaria la música en el 2006, con el lanzamiento de se segundo disco y último disco: ‘Back to Black’, una mezcla de R&B moderno y retro y el segundo álbum más vendido en el siglo detrás de 21 de Adele.

Con letras honestas, crudas, dulces y amargas, Winehouse se ganó al público y a los críticos, incluso mejor canción por ‘Rehab’, tema que retrata los problemas en la vida de Winehouse.

La inspiración para ‘Back to Black’ se le atribuye, en parte, al rompimiento con Blake Fielder-Civil, a quien Amy conoció alrededor de los 21 años, consideró el amor de su vida y con quien iniciaron las adicciones de la cantante.

Pese a ello, ambos sostuvieron una relación indefinida durante varios años, hasta que en 2007 contrajeron matrimonio de manera sorpresiva, donde la pareja basó su relación en la dependencia de las drogas y el alcohol.

Ante su ‘liberación’ de la relación con Blake, Winehouse intentó rehabilitarse en distintas ocasiones e incluso comenzó una nueva relación, sien embargo, sería el alcohol terminaría con su vida para formar parte del conocido “Club de los 27“.

#RIPAmyWinehouse “No escribiría algo que no fuera personal” confesaba sobre sus canciones #amywinehouse @amywinehouse

"I would not write something that was not personal" he confessed about her songs #RIPAmy pic.twitter.com/3brvjNZUW9

— Diario Basta! (@diariobasta) July 23, 2020