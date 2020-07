●RITUAL EN LA FASE LUNAR

Ahora que hay luna nueva en Virgo, usa esencia de sándalo para incrementar los ingresos de dinero.

ARIES

(marzo21/abril20)

El efecto del cosmos atrae nuevas oportunidades donde bebés aplicar normas estrictas para integrarte a trabajar. Para ir forjando tu porvenir debes de ir definiendo una estrategia. La interacción con esa persona ideal despierta emoción y entusiasmo. Despeja la mente de la confusión que te pone intranquilo.

TAURO

(abril21/mayo21)

La conexión con Saturno te llena de entusiasmo para afrontar los detalles más complicados. El fervor con el que decrete llama lo que tanto deseas. Ciertos detalles son más importantes de lo que imaginas. No dejes que la poca visión no te deje apreciar las oportunidades que existen para generar ingresos de dinero. Dedica más atención a esa persona que tanto te gusta para que corresponda tus intenciones.

GÉMINIS

(mayo22/junio20)

Todo empieza acomodarse para generar ingresos de dinero. El efecto de la noche despierta el recuerdo y la nostalgia. Si te concentras en el presente vas asegurar un porvenir próspero. Tendras que desenmascarar un engaño por doloroso que este sea. Por ahora lo más importante es conservar tu integridad con los máximos cuidados de sanidad. Los cambios son necesarios para vivir otras experiencias.

CÁNCER

A(Junio21/julio22)

Debes afrontar los miedos para sentir con seguridad que vas en la dirección indicada. Una invitación a un lugar concurrido es de alto contagio debes valorar si vale la pena jugar con tu salud. Si te sigues presionando sin buscar alternativas no podrás salir adelante. Reactiva tu fe para recibir la ayuda divina y todo se te vaya dando.

LEO

(Julio23/agosto22)

La fuerza de tu ser te envuelve alegría y entusiasmo para atraer la buena vibra. Lo que digas tendrá gran influencia para atraer como un imán. Se va despejando el camino para hacer realidad todos tus deseos. Muestra que tienes la capacidad de hacer frente a la contingencia. Se manifiesta un inconveniente que solo podrá solucionar con tu inteligencia.

VIRGO

(agosto23/septiembre22)

Te sintoniza con las personas que vibran con la misma frecuencia. Para desempeñar tus labores debes poner atención a las medidas de sanidad para no contagiarte. Estar convencido de tus capacidades para destacar con tus talentos y virtudes. El impacto de saturno te pone alerta para discernir lo que no te conviene o te pone en riesgo. No dudes en expresar lo que sientes para consolidar el vínculo sentimental.

LIBRA

(septiembre23/octubre22)

Se conjuga tu ser con la suerte para activar los ingresos de dinero. Los impulsos te harán que cometas un error del que te vas arrepentir. Deja que te invada la buena vibra aplicando una sonrisa. Si agradeces por lo bueno o lo que tienes segura fluyendo las bendiciones. La percepción de los acontecimientos te hacen sentirte diferente replantea la visión de los hechos.

ESCORPIO

(octubre23/noviembre21)

Conforme avanza el tiempo estas caminando para estar en el momento indicado solo dejate llevar por las circunstancias. Los destellos de los rayos del sol van iluminando los senderos que vas a seguir para ir definiendo el porvenir. Algo estrafalario te invade para llenarte de felicidad y motivación. La posición de la luna hace efecto en tus gustos culinarios.

SAGITARIO

(noviembre22/diciembre21)

Una sombra del pasado te arrastra para hacerte dudar de lo que realmente quieres. Un secreto pone al descubierto la verdad que es necesario conocer. Nunca te limites con el pensamiento o los obstáculos van a volverse una realidad. Un detonante pone a prueba tu carácter para no entrar en controversias. La manipulación del cosmos atrae un nuevo amor.

CAPRICORNIO

(diciembre22/enero20)

El afecto y la atención hace que fluya un romance. Deja que tu alma exprese sus necesidades haciendo lo que te hace feliz. Los ascendentes están con alta probabilidad de pasar buenos momentos de convivencia. Estas propenso a pasar un momento paranormal.

ACUARIO

(enero21/febrero19)

La diferencia entre mantenerte sano y contagiarte va a depender de no dejarte llevar por los impulsos de asistir a lugares concurridos. Vas a detectar un defecto de carácter que debes modificar por que ya esta ocasionando conflictos. Debes imponer la voluntad de tus deseos con lo que estás haciendo.

PISCIS

(febrero20/marzo20)

No arruine tu destino haciendo las cosas por impulsos. Acepta los errores para poder corregir. La fórmula para poder conquistar a esa persona especial está solo en ti. Corre a la vida que tanto desea para poder ser feliz. La motivación invade tu ser para hacer frente a la adversidad.