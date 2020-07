Horóscopos de Yamarash para este jueves 23 de julio

Hola te saluda Yamarash para recordarte que el universo y las constelaciones influyen en nuestro destino cuida lo que piensas, dices, haces y comes porque esa es la base de tu futuro.

●RITUAL EN LA FASE LUNAR

Ahora que hay luna nueva en Leo, usa esencia de pachuli para despertar pasiones.

ARIES

(marzo21/abril20)

El esfuerzo que estás haciendo se verá remunerado. No dejes que tu entusiasmo tenga límites para poder concretar tus deseos. Te envuelve la sintonía del universo para hacer dotar de inteligencia tu ser. No te estés quejando o vas a traer la mala vibra y te va ir mal. No desesperes estas a punto de concluir tu mala racha. La alegría de vivir se contagia con el buen trato que otorgas.

TAURO

(abril21/mayo21)

Te sabes desenvolver con las medidas de prevención sanitaria para poder integrarte al trabajo. El efecto de Saturno pone al descubierto tus habilidades y talentos para poder hacer realidad tu trabajo. No dejes que los favores externos te des motiven échale ganas para superar las adversidades. La alegría de tu ser se expresa hacer lo que te gusta.

GÉMINIS

(mayo22/junio20)

Deja que la conciencia guíe lo que te conviene hacer. Desahoga los pendientes económicos para no sentirte presionado. Deja que todo vaya fluyendo confiando en tu poder superior. Las nuevas normas te van integrando al ámbito del trabajo. Estas en las condiciones donde exige cuidados cuidados minucioso para conservar tu estado de salud.

CÁNCER

(Junio21/julio22)

Logras discernir a las personas hipócritas de las cuales debes alejarte. Los senderos te conducen con tu alma gemela para que puedas pasar momentos especiales. El latir de tu corazón se acelera cada que estas cerca de esa persona ideal. No dudes de tus capacidades para poder sacar el máximo provecho a tus talentos y cualidades.

LEO

(Julio23/agosto22)

El impacto de Saturno revela en tus sueños un importante mensaje. Poner atención a lugares de alto contagio para no descuidarse y no enfermar. La fórmula para ser feliz está solo en ti debes descubrirla. Se entrelaza un fuerte v8nculo sentimental para reafirmar el amor y el afecto. No dejes que terceras personas te intoleren o vas caer en su malas intenciones.

VIRGO

(agosto23/septiembre22)-

Estas dejando a un lado la fatiga para dotar de energía y fuerza tu ser. Confía plenamente en tu poder superior para recibir la ayuda divina. Contempla nuevas estrategias para no dejar pasar las oportunidades de trabajo. Dejate llevar por lo que sientes.

LIBRA

(septiembre23/octubre22)

No dejes que la flojera se apodere de ti para que puedas hacer todo posible. El efecto del sol ilumina tu camino para reforzar tu sistema inmune. No dejes que las malas intenciones se logren tu sigue adelante. Se están despejando las deudas de dinero.

ESCORPIO

(octubre23/noviembre21)

Se van formulando nuevas estrategias de trabajo que debes incorporar para generar ingresos de dinero. Lo que piensas tiene el efecto de atraerlo. El efecto de Saturno pone al descubierto un pretendiente con el que puede darse un romance.

SAGITARIO

(noviembre22/diciembre21)

Deja que tu intuición determine los lugares de riesgo donde no debes asistir. Estas en un momento crucial para ir formando tu destino conforme a lo que haces. El efecto de una estrella ilumina tus talentos y virtudes. Si eres agradecido el universo seguirá dotando de oportunidad.

CAPRICORNIO

(diciembre22/enero20)

No descuides tu salud y mantén la sana distancia. Si sientes emoción al estar con ese pretendiente es la señal de que puede surgir un romance. Todo indica que tu estado físico se coordina con tu alimentación. La influencia de Plutón te llena de mucha suerte.

ACUARIO

(enero21/febrero19)

Sigue las normas para no exponer tu estado de salud. No sientas que todo esta perdido a un viene lo mejor. La fórmula para ser feliz será revelada solo debes aplicarla. Estructura tu tiempo para no desperdiciar tu tiempo.

PISCIS

(febrero20/marzo20)

Nuevas relaciones te ponen muy alegre. No dejes que las malas ediciones obstaculicen tu destino. Se van despejando los caminos para hacer realidad tus deseos. Los destellos de luz hacen fuerte tu sistema inmune.