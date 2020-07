One Direction celebra su décimo aniversario con lanzamiento especial

Erick Hernández J.

Ciudad de México.- One Direction prepara una sorpresa para celebrar el décimo aniversario de la banda; su último sencillo fue ‘History’ tras anunciar una separación temporal entre 2015 y 2016.

“¡Mañana! Tú y yo tenemos mucha historia #10YearsOf1D”, así fue el mensaje que compartió en Twitter e Instagram la agrupación junto a gráfico en blanco y negro.

Tomorrow! You and me got a whole lot of history #10YearsOf1D pic.twitter.com/nwxrm5MSE9 — One Direction (@onedirection) July 22, 2020

Tras el anuncio sorpresa, millones de fanáticos se reunieron de nueva cuenta, logrando más de un millón de ‘Me gusta’ en Twitter.

El último tuir en la cuenta oficial de One Direction fue hace dos años, justamente para celebrar el octavo aniversario de la banda.

Thank you 1D family for helping us celebrate #8YearsofOneDirection we hope you enjoyed reliving some of the amazing memories! pic.twitter.com/BOVPIHnHWS — One Direction (@onedirection) July 24, 2018

De acuerdo con CNN, la boyband más exitosa de Reino Unido estaría lanzando un nuevo sitio web de aniversario acompañado de un video de celebración especial para sus fans.

El sitio funcionará como una línea del tiempo de la agrupación desde sus adiciones al programa británico “The X Factor”, hasta su pausa indefinida.

Incluirá material inédito de One Direction, así como una recopilación de sus videos musicales, performances, detrás de escena y hasta obras de arte.

‘What Makes You Beautiful’ fue el primer sencillo de One Direction; su video se publicó en agosto de 2011 y cuenta con más de mil millones de visualizaciones.

Además, podrás generar tu propia listas de reproducción personalizada de acuerdo a tu interacción en el sitio y la “era” que exploramos más dentro del mismo, las cuales podrás guardar en tus cuentas de streaming.

Entre remixes, grabaciones en vivo y versiones acústicas de algunos de sus éxitos así como B-sides de EP reformatedos, One Direction regresa en punto de las 00:00 hrs del 23 de julio para celebrar su décimo aniversario.

Pese al tiempo, aún no se descarta que la boyband se reúna de nueva cuenta para ponerle fin a su ‘separación temporal’.