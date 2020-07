Temporada tres de El Dragón

Like

HOY SE ESTRENA LA PRIMERA PARTE DE LA SERIE EN MÉXICO, PERO LA PRODUCCIÓN YA ALISTA MÁS ACCIÓN

Por: Marco Contreras

A pesar de que hoy miércoles 22 de julio se estrena por Las Estrellas la primera temporada de El Dragón, tras el éxito de Rubí, Televisa tiene lista la segunda parte de esta serie de acción y ya está pensando en una tercer entrega que empezará a grabarse en septiembre. En exclusiva para Grupo Cantón, desde Vancouver, Canadá, el villano de esta serie, Rodrigo Massa (Piero Scarinci) explicó.

“Espero estar en la tercera temporada, pero va ser un poco complicado, pero espero que sí esté mi personaje, pero la veo difícil. A los productores les encante verme de villano aunque me dicen que tengo cara de niño, ahora en El Dragón me volvieron a meter de malo. Para mí, interpretar a Piero fue un súper reto porque es completamente opuesto a lo que soy en la vida real, además fue un personaje que me llevó todo un proceso de investigación”.

Fue un gran trabajo hacer su personaje. “Piero es un mafioso que se mueve en España, así que tuve que aprender la gesticulación, el vocabulario, tuvo que checar el dialecto calabrés, fue un proceso nada fácil, lo estudié meses. Además yo soy brasileño y mi interpretación fue de un italiano, por fortuna hablo siete idiomas”, dijo el actor.

El Dragón tiene una producción asombrosa. “Hubo locaciones en España, Japón, Centro Histórico de la CDMX, grabamos en haciendas hacia el norte, filmamos en Oaxaca, Huatulco, fue muy divertido, porque en esas locaciones eran la reuniones de los mafiosos”.

Rodrigo pelea con Sebastián en la trama. “Me tocó pelearme con el personaje de Sebastián Rulli (Miguel Garza), porque yo soy el mafioso que le quiere quitar su imperio”, dijo el actor brasileño sobre su experiencia en esta serie internacional.