¡SOS desde Comalcalco!

LOS FOCOS ROJOS YA SE PRENDIERON TAMBIÉN EN EL HOSPITAL DE…

…Pemex en Comalcalco, Tabasco, por diversas anomalías que están costando vidas le personal que ahí labora.

En este nosocomio también están regresando a trabajar a empleados positivos a Covid-19 (enfermeras, asistentes y camilleros) lo que desató una ola de contagios que recientemente cobró las vidas del doctor FERNANDO LÓPEZ DÁVILA y la doméstica MAGALY OLÁN.

Sin lugar a dudas es un hecho que la pandemia rebasó -por falta de apoyo y austeridad en la prevención al sistema hospitalario de @Pemex al mando del inepto RODOLFO LEHMANN MENDOZA, subdirector de Servicios de Salud.

Y en este caso a la doctora LIZBETH CASTILLA ACOSTA, directora del HPC; JOSÉ ANTONIO AGUILAR RAMÓN, subdirector; y SANDRA A. RAMÍREZ SÁNCHEZ, jefa de Recursos Humanos…Esta última semana también resultó positivo el nutriólogo ERASMO ARÉVALO PERALTA… El miedo ya permeó en todos los pasillos del hospital… Imagínese estimado lector que hasta en la cocina donde preparan los alimentos a los pacientes internados, están saliendo contagiados.

Y trabajan a la buena de Dios, ya que nadie hace nada por frenar los contagios porque no hay equipo de protección… Eso sí los directores no están expuestos porque no llegan y de plano les vale.

Y ni hablar del nulo apoyo de la Sección 29, comandada por el líder corrupto y sin toma de nota EDDY ROJAS COBOS, apodado “EDDY ROBOS”, a quien le mandaron un escrito de ¡ayuda! sin respuesta hasta el momento… Recursos Humanos no está autorizando permisos ni vacaciones por no contar con personal… Para cerrar con broche de oro, la administradora ANA DEL C. VÁZQUEZ PETRIZ no entrega material ni siquiera cloro … Tiene todo escondido en su oficina.

Por lo que el personal hacen la cooperacha para comprar equipo, careta, cubrebocas y hasta el oxiclorar…Atención Comisiín Nacional de Hidrocarburos y la ditoría Superior de la Federación.