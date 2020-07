Se los comió

LA MERA MERA

SALVADOR TREJO

@chavatp

La Banda El Recodo dio un golpe de autoridad y no solamente será la encargada de cantar vía online durante la inauguración del estadio El Kraken, donde se llevarán a cabo los partidos como local del nuevo equipo de la Liga MX, Mazatlán FC, sino que por vez primera una banda patrocinará a un equipo de futbol, ya que la playera del nuevo equipo llevará el logo de El Recodo estampado. Ya tan conectados están La madre de todas las bandas y el equipo, que surgió un video en las redes sociales donde los jugadores están cantando El Corrido de Mazatlán, que interpreta la banda del extinto don Cruz Lizárraga.

Pero eso no fue todo, con esta relación con el Mazatlán FC, El Recodo se comió a sus dos más grandes rivales como son La Banda MS y La Arrolladora Banda El Limón, quienes también estaban puestas para cantar en el debut del equipo, pero como Joel y Poncho Lizárraga se pusieron truchas y metieron a la banda como patrocinadora, dejaron a sus contrincantes como el chinito “nomás milando”. Bien por El Recodo, pues esa combinación de banda y futbol puede resultar explosiva.

Con cara de ¿what? me quedé ahora que me enteré que mi compa Jorge Medina tuvo que dejar a un lado la cantada por culpa del Coronavirus, para dedicarse a entregar comida a domicilio y sacar por lo menos para el pipirín. Y como a esto no se le ve pa´ cuándo, Medina le pidió jale a Carlos, el coordinador de sus giras, ya que tiene un negocio de pollos y carne asada y durante los fines de semana se convirtió en Uber Eats. Pecado es robar y qué bueno que el exvocalista de La Arrolladora, siendo la estrella que es, ponga este tipo de ejemplos. Una gran sorpresa se van a llevar los seguidores de la Banda MS, pues todo sabemos que ellos casi no hacen duetos, sin embargo, hicieron uno con Los Invasores de Nuevo León que servirá para festejar el 40 aniversario de la legendaria agrupación norteña. El tema se llama Playa sola que también es una canción icónica del grupo. Walo, vocalista de La MS recordó que cuando cantaban en la güipa -como se le llama a las bandas que tocan en las calles, las playas y los restaurantes-, las canciones de Los Invasores eran de las más pedidas y prácticamente se las saben todas, por lo que grabar con ellos fue pan comido.