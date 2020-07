Horóscopos de Yamarash para este miércoles 22 de julio

Hola te saluda Yamarash para recordarte que el universo y las constelaciones influyen en nuestro destino cuida lo que piensas, dices, haces y comes porque esa es la base de tu futuro.

●RITUAL EN LA FASE LUNAR

Ahora que hay luna nueva en Leo,usa pirita para atraer dinero y riqueza de dinero.

ARIES

(marzo21/abril20)

El efecto de Saturno pone al descubierto el amor propio para cuidarte a detalle ante la contingencia. Lo más importante es relacionarte con comunicación no importa el medio para mantener el afecto. Otorga lo mejor de ti y sin duda todo va a fluir como esperas. Un legado del universo se manifiesta para hacerte muy feliz.

TAURO

(abril21/mayo21)

El gran motor para salir adelante proviene de no rendirte. De manera notoria llega un cambio al que debes acoplarse para no dejar oportunidades de trabajo. Entre más minucioso te muestres en los detalles de trabajo mayor incrementa las posibilidades de seguir generando ingresos de dinero. El afecto se demuestra con acciones que van más allá de las palabras.

GÉMINIS

(mayo22/junio20)

Recupera la esencia de tu ser siendo tú mismo para darte a notar reluciente. Lo mejor llegará solo si no estás ansioso en que suceda. Se va acomodando todo a modo que se despejan los inconvenientes. Descubres un detalle que solo podrás corregir con mucha inteligencia. El esmero será la clave para generar la fuente del trabajo.

CÁNCER

(Junio21/julio22)

Toma el tiempo necesario para valorar todo lo bueno que tienes y conservarlo. No seas egoísta y piensa también en las personas más vulnerables para cuidarlas y protegerlas. Un momentos relevante será crucial para marcar los caminos laborales. Se va definiendo los sentidos emocionales con la actitud fíjate bien como te manejas. Un destello de luz llena tu conciente para discernir lo que te conviene más.

LEO

(Julio23/agosto22)

Mantenerte alerta para no ir a lugares de alto contagio y librarte de enfermar. Toma en cuenta las medidas necesarias para mantenerte saludable no te confíes. Estás receptivo a información útil que te ayuda a intégrate a poder trabajar. Fijate bien en quien estas confiando por que no son sinceras las personas. Estás en un momento donde debes administrar muy bien el dinero.

VIRGO

(agosto23/septiembre22)

Libera el estímulo de tu ser para seguir buscando la oportunidad que necesitas para generar ingresos. Estas conforme en lo que eres si no comienza haciendo cambios en tus juicios y actitudes. La proyección de tu aura refleja tus emociones que da a notar lo que estás sintiendo. No dejes que los detalles negativos te invadan de inseguridad y afronta con medidas de prevención.

LIBRA

(septiembre23/octubre22)

Los destellos de una estrella saca relucir la mejor versión de ti. Estas dispuesto hacer todo por salir adelante y gracias a eso el universo acomoda todo a tu favor. No dudes de tus capacidades para hacer todo realidad. El efecto de júpiter pone al descubierto tus talentos y habilidades para hacer todo de manera sencilla.

ESCORPIO

(octubre23/noviembre21)

Tu carisma es la llave que hace posible que todo pueda fluir a tu favor. Estás convencido de que tu eres prioridad atiende lo que te hace feliz. Los pormenores deben estar sujetos a la visión e interpretación que tú les des. No desmotivan a un falta mucho porvenir, sigue adelante. Muestra que tienes el tacto para afrontar esta contingencia.

SAGITARIO

(noviembre22/diciembre21)

Solo si tu lo deseas podrá hacerse realidad. No te confundas o cometerás un grave error. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy mismo. Estas con la disposición pero vale más los hechos. Entre más te involucres de información más se extiende tu criterio. Fíjate bien en las medidas que aplicas al estar en contrato en lugares públicos para no contagiarte.

CAPRICORNIO

(diciembre22/enero20)

Un defecto de carácter podrá en riesgo tu salud si no te cuidas. Estas dispuesto hacer todo para conquistar a esa persona que tanto te gusta no lo dudes te va a corresponder. El efecto del sol ilumina tu camino para reforzar tu sistema inmune. La fuerza de tu ser saca la casta para hacerle frente a dificultades económicas.

ACUARIO

(enero21/febrero19)

Aunque no lo parezca estas en un momento donde debes valorar lo más preciado que implica tu integridad. Asegura tu futuro con acciones que integren tu porvenir. Fíjate bien a donde andas estas propenso a irte a caminos de contagios. Todo comienza por déjate llevar por tu intuición.

PISCIS

(febrero20/marzo20)

El impacto de Saturno pone al descubierto tu estado emocional. Deja que la buena voluntad se preste ayudar a quien más lo necesite. No dramatices o te vas a envolver en la mala vibra. Estás en un momento importante para poder sacar tus talentos y virtudes.