Ganó el partido de su vida, al virus SARS-CoV-2

“La gente tiene que entender que el virus es una realidad, es agresivo y es muy importante ganarle tiempo a la enfermedad”.

Por: PEDRO TORRES

Cancún.- Sergio Contreras Estrada, mejor conocido en el ‘argot futbolístico’ en Quintana Roo como Buyo, en alusión al exportero del Real Madrid en la época de los 80 y 90, nos narra como ganó el partido de su vida: al Covid-19.

El también exdirectivo de Pioneros de Cancún y hoy día a sus 50 años de edad, guardameta del equipo Taxistas de Cancún de la categoría Master de la Liga de Futbol de Veteranos, destaca que la gente tiene que entender que el virus es una realidad y tomar sus precauciones.

—¿Cómo o dónde crees que te pudiste haber contagiado?

Saber cómo se contagia uno es prácticamente imposible, en mi caso, yo trabajo en una empresa en la cual tengo contacto con gente y aunque tomé todas las medidas de prevención, salí con Covid-19.

—¿Cuáles fueron esos primeros síntomas que tuviste?

Repentinamente recuerdo que el día tres de abril me empezó a dar tos, una tos seca que fue incrementándose durante el transcurso del día, ya posteriormente, en la noche me empezó a dar fiebre. La temperatura nunca llega a los 40 grados, siempre estuvo en 37, 38 y 39, pero no se te quita, no llega ser una fiebre muy fuerte. En las noches transpiras, te da escalofríos, esos fueron los síntomas, y obviamente, también el tema de la diarrea.

—¿Por qué se te complicó?

La desventaja que tuve es que yo fui de los primeros (infectados), no había mucha información; sólo se decía que te curabas con té de esto o con té de esto otro y todo lo que se manejaba en las redes sociales. Médicamente lo único que decían en esos primeros meses de la enfermedad era que tomaras puro paracetamol, entonces, yo me pasé diez días resguardado, pero con puro paracetamol y jarabe para la tos. Esa falta de conocimiento hizo que se me fuera complicando al grado que ya al día diez de la enfermedad, son catorce días los que te dura el virus, fui al hospital porque ya estaba débil, ya no tenía fuerzas, ya no comía, ya no iba al baño y ya no olía nada.

—¿Qué experiencia te dejó esta enfermedad?

Es una enfermedad agresiva, pero creo que en mi caso me tocó la época mala, por llamarla de alguna manera, ahorita ya hay más información. En las redes sociales ya se maneja que hay que usar antibióticos, que hay que usar antiinflamatorios, que hay que usar antigripales, que hay que usar ibuprofeno, cosa que dijeron primero que no se usara. La gente deb tener un buen diagnóstico al principio y aplicarse un tratamiento. Si logramos hacer eso mucha gente no va a tener tanto problema, no se le va a complicar. Y otra cosa es que a las mujeres casi no les afecta, le afecta más a los hombres. Afortunadamente a los niños tampoco les afecta mucho. Claro, le afecta a las mujeres mayores o que tienen algún problema de salud.

—¿Qué dices sobre los que no creen en la pandemia?

La gente tiene que entender que la enfermedad es una realidad y es agresiva . Tienen que tomar todas las precauciones ante la enfermedad. Otra ventaja, a raíz de esto, la gente dice yo tengo que subir mis defensas y empieza a vitaminarse, a alimentarse mejor, eso es bueno. Desafortunadamente carecemos de hábitos alimenticios sanos, normalmente comemos muy mal. Tienen que cuidarse muy bien, comer cosas sanas. Así el virus va a encontrar una barrera más resistente en tu cuerpo; eso la gente debe de entenderlo, porque tienes que estar preparada, ya que tarde o temprano les va a dar o al menos que sea un caso asintomático, pero va ser prácticamente imposible que no te contagies.

—¿Cómo te sientes hoy día?

Hoy te puedo decir que ya ese síntoma desapareció, me siento fuerte y con más razón procuro alimentarme mejor, hacer ejercicio, tomar vitaminas; entonces, espero que esto le sirva de experiencia a la gente para tenga mayor conciencia de la enfermedad.