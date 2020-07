Covid no es atribuible a marginación

CIUDAD DE MÉXICO.– La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, consideró que la concentración de casos de Covid- 19, no se puede atribuir únicamente a las condiciones de marginación.

“Es difícil hacer un análisis certero, digamos, porque uno podría decir, bueno, es que son las zonas de mayor marginación donde la gente no se pudo quedar en casa y tuvo que estar saliendo. Pero hay otras zonas que están en la misma circunstancia y que no tuvieron este incremento en los casos. Entonces, no es tan sencillo decir, es porque tienen un menor nivel económico”, expresó.

Sheinbaum consideró que “hay que hacer un análisis mucho mayor para saber cuál es la condición y por qué. Puede ser, inclusive, que no tenga que ver con la situación económica, sino que hubo una persona asintomática que tuvo contacto con muchas otras gentes y que de ahí vino el brote. Entonces, no necesariamente está ligada a la situación económica el brote del Covid”. Comentó que en esas zonas entregan apoyos al comercio y a las familias que tienen a uno de sus miembros contagiado de Covid.

A esas familias se les entregan mil pesos, por cada uno de los integrantes que haya contraído esa enfermedad.